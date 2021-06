CAMEROUN :: HYMNE DE LA CAN 2021 : Lady Ponce dérape sur la toile :: CAMEROON

L’artiste musicienne s’est exprimée à travers une vidéo, où elle exprime son mécontentement relatif au choix porté sur le collectif Africa Smile pour l'interprétation de l'hymne de la CAN 2021. Pourtant c’était un concours lancé à l’intention des camerounais.

L’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 a en effet été dévoilé le samedi 15 mai 2021 à Yaoundé. C’est le collectif « Africa Smile » qui a vu sa chanson remporter le concours avec « un cumul de points de 86,31/100 » selon les officiels du concours. « Les résultats obtenus sont le fruit d’un ouvrage sérieux, objectif et consensuel. L’œuvre retenue par le jury est la plus représentative des attentes en vue du choix ultime de ce qui sera l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2021, » a expliqué le Professeur Charles Binam Bikoi, président du jury Hymne pour justifier le choix du collectif « Africa Smile ».

Pour Adèle Rufine Ngono, c’est un choix basé sur l’affinité. Car elle révèle que le collectif appartient à un proche d'un ministre dont-elle ne donne pas assez de précision. « Mais le choix a plutôt été porté sur un neveu ou une nièce d'un ministre du gouvernement » dit-elle en live sur sa page Facebook officielle. Dans sa sortie, elle indique que le ministère des Arts et de la Culture « ne fait rien pour les artistes musiciens ». Pour elle, la CAN 2021 est l’occasion de mettre en avant les artistes qui ont fait leurs preuves et ont beaucoup donné à la culture camerounaise.

Selon la reine du bikutsi, les artistes qui auraient été choisis pour cette mission sont entre autres Daphné, Salatiel, Tenor et Charlotte Dipanda ainsi que ben Decca qui ont fait leurs preuves à l'international. Pourtant le ministre dans un communiqué signé le 1er avril par Narcisse Mouelle kombi ministre des Sports et de l’Éducation physique. « Le Minsep, président du Cocan 20-21 à l’honneur de porter à l’attention du public de l’ouverture des concours artistiques nationaux pour la proposition de l’hymne officiel et de la mascotte officielle de la CAN Total 2021. Lesdits concours sont ouverts à compter du 1er avril 2021 à tous les artistes-musiciens et artistes-plasticiens (individuel ou collectif) de nationalité camerounaise », pouvait-on lire dans ce communiqué. Reste à savoir si l’auteure du titre à succès « Trahison » et les noms qu’elle cite ont proposé une composition relative à cette compétition ?

Plus de 32 pays seront présents au Cameroun en janvier 2022 pour cet événement international. D’où le critère de l’universalité est mis en avant dans un tel choix. Ce qui pourrait justifier le fait que la dernière validation revient à la Confédération africaine de football (CAF). En plus, dans l’histoire des compétitions organisées, l’on se souvient qu’en 2010 l’hymne de la Coupe du monde qu’a abrité l’Afrique du Sud a été composée par une colombienne, Shakira avec son titre « Waka Waka ».