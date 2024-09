CAMEROUN :: Joue avec un risque minimal avec AfroPari :: CAMEROON

AfroPari est un bookmaker africain fiable qui propose un large éventail d'événements sportifs, de machines à sous, de jeux de casino en direct et de promotions avantageuses pour tous les goûts. Nous avons préparé une offre spéciale pour toi : du 20 juin au 20 septembre, tous ceux qui utilisent le système de paiement MTN recevront 10 % de cashback. Parier sur AfroPari est toujours favorable, car nous nous soucions de nos clients !

Comment obtenir un cashback chez AfroPari ?

Tout le monde peut participer à la promotion. Pour ce faire, tu dois :

Te connecter à ton compte AfroPari ou, si tu n'en as pas, en créer un nouveau. Indiquer ton nom, ton numéro de téléphone portable (l'activation est requise), ton adresse e-mail et ton pays de résidence dans le Profil personnel. Aller dans la section « Mon compte » et accepter de participer aux promotions de bonus de la société. Effectuer un dépôt via le système de paiement MTN d'un montant égal ou supérieur à 1800 FCFA.

Tu recevras 10% du montant du dépôt sous forme d'un code promo. Le montant du bonus reçu doit être misé sur des paris combinés composés d'au moins 4 événements avec des cotes de 1.60 pour chacun d'entre eux. Les pronostics sur le handicap et le total ne sont pas pris en compte. Tu peux parier en mode pré-match et en mode live.

Le code promo est valide pendant 24 heures. Si tu n'utilises pas le bonus durant cette période, il sera annulé, alors dépêche-toi. Le cashback peut être reçu toutes les 24 heures.

Le cashback d'AfroPari augmente tes chances de gagner

Pour gagner plus souvent, tu dois gérer correctement tes risques et ton argent. C'est beaucoup plus facile lorsque tu as un partenaire fiable comme AfroPari derrière toi. Nous avons mis en place une promotion avec un cashback de 10 % afin que nos joueurs obtiennent de l'argent supplémentaire pour parier après chaque dépôt.

La logique est très simple : plus tu as d'argent, plus tu feras de pronostics, ce qui signifie que tu gagneras plus souvent. Alors, inscris-toi vite et réclame ton bonus !

Le bookmaker fiable AfroPari mise sur des solutions innovantes

Le cashback est ton filet de sécurité. La fortune ne te sourit-elle pas ? Pas de problème, tu recevras 10 % sur ton prochain dépôt ! Le cashback est un outil efficace pour réduire les risques. Joue avec nous et tu obtiendras non seulement une poussée d'adrénaline, mais aussi un bon profit.

Parier sur AfroPari est la première étape pour obtenir des bonus supplémentaires. Inscris-toi et effectue un dépôt via MTN pour obtenir un cashback régulier de 10 % !