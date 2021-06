CAMEROUN :: Logements: Les héros du Mondial 1990 sur le banc de l’incertitude :: CAMEROON

Un an après la promesse présidentielle réchauffée suivie de la cérémonie pompeuse de remise des clés en main aux bénéficiaires, toujours pas de logements disponibles pour les Lions indomptables de l’épopée 1990, à l'exception de la maison attribuée aux enfants de Stephen Tataw de regrettée mémoire.

Tacle irrégulier sur les héros du Mondial 1990 ! C’est fou comme le match de la promesse présidentielle peut se jouer autant de prolongations. Attendu pour être livré au plus tard le 10 février 2021, le chantier d’aménagement des maisons aux 22 Lions indomptables quart de finalistes de la Coupe du monde italienne, piétine pour dire le moins.

C’est en tout cas le triste constat qui se dégage aujourd’hui. Les héros de cette épopée déjà suffisamment martyrisés, continuent de vivre dans l’impatience la plus absolue. Si la nouvelle avait été chaleureusement accueillie par les principaux bénéficiaires, quoique réchauffée trente années plus tard et atterrissant malaisément dans un environnement où la douleur de la disparition, presque dans l’anonymat, de certains des ambassadeurs du vert-rouge-jaune, reste encore fraîche dans les mémoires(Louis Paul Mfédé, Benjamin Massing et Stephen Tataw), l’indignation de certains de ces footballeurs qui estiment que la patrie reconnaissante s’est muée en Nation oublieuse, est logiquement compréhensible.

Si en 2020 au moment de la résurrection de cet épineux dossier, on avait pointé le doigt accusateur sur la gourmandise des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports à l’époque des faits, cette fois, ce sont les dirigeants de la Société immobilière du Cameroun (Sic)qui sont dans le viseur.

A l'exception de la maison attribuée aux enfants de Stephen Tataw, aucun ayant-droit n’est logé à la bonne enseigne à ce jour. Le Messager a appris que le 10 février dernier, les représentants des Lions indomptables et ceux des institutions impliquées dans ce projet ont effectué une autre descente (foireuse) sur le terrain à Olembe.

Pour l’heure, confient nos sources, les travaux à réaliser concernent la pose des carreaux et les travaux d'étanchéité sous carrelage (protection contre les infiltrations d'eaux inévitables entre les points de carreaux).

Dépenses somptuaires

Le 21 mai 2021, Ahmadou Sardaouna, Directeur général de la Sic a adressé la note N/Ref N 0857/L/DG/CRS/2021 au Dg de Eglo Sarl, entreprise spécialisée dans le carrelage et les sanitaires,portant en objet : « travaux d'aménagement de 13 logements d'Olembe attribués aux Lions indomptables du Mondial 1990 ». Cette correspondance était en réponse de celle Ref 0035.05/21 du 19 mai 2021 faisant une offre financière pour les travaux suscités.

En réponse donc, le Dg de la Sic écrit : « en vous remerciant pour la réduction exceptionnelle de 10,8% sur les prix unitaires de carrelage, ramenant le coût des travaux de 28.001.100 Fcfa à 25.218.579 Fcfa, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je marque mon accord pour un début immédiat desdits travaux qui devront être achevés avant le 8 juin 2021, conformément aux conclusions de la séance de travail que j'ai eu ce jour avec le président du Collectif des anciens Lions indomptables de football, Monsieur Bertin Ebwelle », peut-on lire sur la note dont le Messager a obtenu copie. Au total, 330 millions Fcfa seront déboursés pour réparer 13 logements à Yaoundé.

L'on aurait bien pu éviter ces dépenses somptuaires si à un moment donné les responsables dans la chaîne de suivi des instructions du Chef de l'Etat avaient eu le moindre respect pour ces Lions indomptables en mettant à leur disposition des nouveaux logements dits « Haut standing » du côté de la Cité Verte à Yaoundé. Mais, certainement animés par l’appât du gain facile et des intérêts égoïstes, on s'était précipité à les vendre aux amis bien placés dans les cercles de décisions de la République. Plus intrigant, que la note adressée au partenaire technique soit copiée au ministre d'État, Secrétaire général de la présidence de la République et au ministre du développement urbain et de l’habitat en attendant les formalités administratives, n'est en rien une assurance qu'enfin les logements de qualité seront remis à ces héros.

Le bluff de l’appartement témoin

Comme dans un thriller savamment monté, l'on a attendu la veille du 8 juin, date de la célébration de la première victoire des Lions indomptables lors d'une phase finale de la Coupe du monde de football pour soulever l'épouvantail de la reconnaissance, prenant ainsi toute l'opinion publique pour amnésique.

À quand donc le respect de la parole du Chef de l'Etat? Déjà humilié pour avoir promis en mondovision que le Cameroun sera prêt le jour-dit en rapport à la Can avortée de 2019, revoici une autre promesse de Paul Biya qui va à vau-l’eau. L’on se souvient que lors de la cérémonie de présentation des logements, aucun document officiel n’avait été remis aux Lions après ces fameuses clés, attestant qu’ils sont effectivement les propriétaires desdites maisons.

Pire, un appartement témoin avait été présenté aux médias. Le spécimen parfait du confort et de la sécurité à la hauteur des sacrifices des bénéficiaires. Mais quelques jours après, la pièce a été vidée de son contenu. Pour quelle direction? Seuls les concernés peuvent répondre.

Dans la foulée, Roger Milla avait fait des observations et émis des objections dans le sens à donner à ce don du président de la République. Mais, certaines mauvaises langues avaient tôt fait de propager la nouvelle selon laquelle l'ambassadeur itinérant a boudé le don du Chef de l'Etat. A suivre !