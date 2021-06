Lettre d’un vrai ami et d’un soutien du Tchad ainsi que de son Chef :: CHAD

Excellence Monsieur le Président de la République,

Au moment où je prends la liberté de solliciter votre précieuse attention, pour vous parler, je sais, je ne le sais que trop bien, et parce que je suis profondément concerné, que vous êtes encore dans le deuil de l’inoubliable chef, votre père, le regretté Maréchal.

Je suis d’autant plus à l’aise pour me livrer à cet exercice, qu’usant de mes petites épaules, de ma modeste résonnance intellectuelle, politique doctrinale et psychologique, j’ai porté et emporté dans l’opinion vers l’unissons, le mouvement qui très tôt après l’annonce du décès du Maréchal les armes à la main, a appelé à soutenir le Tchad et à se ranger à vos côtés, aux côtés du Conseil Militaire de transition (CMT), pour aider le pays à avancer, à maintenir le cap et à réaliser la transition dans la paix.

Monsieur le Président,

Mon statut, de tout ce qui précède, fait de moi un bon ami, un vrai ami, et seuls les bons et les vrais amis, ont le courage de conseiller la vérité, de demander la retenue même dans une situation de colère extrême, d’inviter au calme et à l’apaisement.

Monsieur le Président,

J’ai pris connaissance ce jour, du communiqué de presse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, relativement à la mort de plusieurs soldats de l’armée Tchadienne, pour laquelle l’armée du pays frère de Centrafrique, est ouvertement désignée comme coupable. Permettez-moi, avant toute chose, de vous présenter mes sincères condoléances, ainsi qu’à leurs familles éplorées.

Monsieur le Président,

Même plongée dans la peine, le deuil et une profonde méditation à cause de nombreuses scènes d’agitations et d’instabilités sur le continent, le ton, les termes, les engagements, les menaces et la promesse guerrière du communiqué, ont bouleversé vos principaux soutiens. Ce sont toutes celles et tous ceux qui vous ont adopté dès les premiers instants et se sont rangés à vos côtés. La situation est certes grave, mais elle n’est ni nouvelle ni extraordinaire dans la vie des nations, dans le processus de coexistence entre deux voisins. Ici elle mérite d’autant plus d’être traitée avec calme et pondération, que de part et d’autres, une longue tradition d’accusations et de contre-accusations, existe, rythmée par une instabilité quasi-chronique en Centrafrique surtout.

Monsieur Le Président, Excellence,

Je veux ici vous porter la voix de la majorité de l’opinion africaine, la voix d’un continent où pour avoir trop soufferts de dominations et d’humiliations, sa jeunesse, ses intellectuels, sa population tout court, entrevoit derrière chaque coup de feu, la main d’un manipulateur étranger, la main de l’impérialisme et du néocolonialisme. Allez-vous prendre le risque, après le vaste et inédit soutien que cette Afrique vous a apporté, de paraître comme le bras armé d’une puissance étrangère, en lançant votre armée contre le pays frère de Centrafrique ? Allez-vous donner aux réticents et aux sceptiques, des arguments pour dépersonnaliser le Tchad, détruire et souiller une posture et une auréole panafricanistes, construites ardument par le brave et très vénéré défunt Maréchal ?

Monsieur le Président, Excellence,

Je vous conseille de choisir la voie de la sagesse, de prioriser le dialogue et la médiation, au besoin en convenant d’un protocole amical, pour mettre en place une commission d’enquête internationale. Le Tchad ne saurait se permettre une autre guerre, une autre explosion des haines et des divisions cette fois transfrontalière. Baissez le pavillon des armes dans cette affaire, et sortez en grand exactement comme savait le faire le Maréchal, lequel avait un art extraordinaire de choisir non seulement ses batailles, mais également le timing, et les moyens de les livrer pour en sortir vainqueur. Grand chef militaire, il était aussi un habile diplomate et savait passer outre, voire autrement et faire autrement. Suivez son chemin.

Monsieur le Président, Mon Général,

Le plus sagement vous maîtriserez vos émotions ainsi que la frénésie guerrière, compréhensible sans aucun doute, de certains de vos plus proches collaborateurs et chefs militaires, le mieux vous rendrez service à l’Afrique, à une certaine Afrique. Vous rendrez service en effet, aux générations de la postérité qui attendent de nous, la construction de modèles de responsabilités et de bonne gouvernance dans l’intérêt du peuple, pour le peuple et seulement pour le peuple.

Que le Dieu de tous les croyants, éclaire votre esprit et guide vos pas.

Bonne chance Excellence Monsieur le Président

Beaucoup de courage

Toute l’Afrique vous regarde.