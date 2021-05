CAMEROUN :: Gestion des fonds COVID - Samuel Billong : Une manipulation à de fins politiciennes :: CAMEROON

Vous parlez bien de polariser l’opinion et, manifestement, c’est le but voulu par ceux qui ont rendu public ce document en plus d’en faire un instrument dans la guerre de positionnement qui se joue au sein du régime de Yaoundé en ces moments délicats de l’histoire de notre pays. De toutes les façons, il est difficile pour le Mouvement Réformateur de se prononcer sur un rapport qui manifestement n’est pas assumé par l’institution qui est supposée l’avoir produit. Peu importe d’ailleurs qu’il soit d’étape ou qu’il soit définitif.

Le document en question ne figure aucunement sur le site de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Cela étant, la Constitution du 18 janvier 1996 de la République du Cameroun, en vertu de l'article 41, donne existence à la Chambre des comptes au sein de la Cour suprême, et la loi 2003-005 du 21 avril 2003 fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes.

La Chambre des comptes est un instrument au service de la bonne gestion des finances publiques et les informations relatives à la gestion des finances publiques doivent être mises à la disposition de nos concitoyens. Autrement dit, ce document, s’il est de la Chambre des comptes, aurait dû être mis en ligne comme les rapports annuels de la chambre à la disposition des administrations et de la société civile.

Ceci n’a malheureusement rien à voir avec la manipulation de l’opinion en cours sur la gestion des fonds relatifs à la riposte anti-COVID 19 et nos concitoyens, fort heureusement, n’ont pas attendu la diffusion de ce document pour comprendre que la gestion de la pandémie dans notre pays, au risque d’enfoncer en encore plus l’économie nationale déjà mise en mal du fait de la guerre dans la régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, a été pour certains l’occasion de s’enrichir sur le malheur de nos concitoyens.

Finalement, ce document se retrouve sur la scène publique par des voies détournées à l’instar des nombreux documents administratifs déversés quotidiennement dans les réseaux sociaux comme preuve d’une certaine impuissance de l’État. Le silence de la Chambre des comptes sur l’exploitation viciée de ce rapport dont la paternité lui est attribuée à tort ou à raison rend l’institution complice de la manipulation de ce document à de fins politiciennes. Et, de ce point de vue, le Président de la Chambre des comptes devrait prendre la parole pour apporter des clarifications sur la nature et exploitation de ce document.