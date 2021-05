CAMEROUN :: Diffamation contre Cabral Libii? Le journaliste Sismondis Barlev Bitjocka bientôt trainé en justice :: CAMEROON

Le président du Parti camerounais pour la Reconciliation national (PCRN) souhaite intenter une action en justice contre Sismondis Barlev Bitjocka qui l’accuse d’avoir été impliqué dans la passation des marchés dans le cadre de la riposte gouvernementale contre le Covid-19 au Cameroun.

Dan un de ses éditoriaux diffusé sur RIS Radio, Sismondi Bitjocka affirme que Cabral Libii a été l’un des prestataires des marchés publics en lien avec le Covid-19 au ministère de la Santé.

« Le leader du parti PCRN et une autre députée du parti ont gagné des marchés, certains parlent de fictifs, d’autres de gré à gré. Mais qui aurait pu croire que le leader du parti des jeunes, puisse ainsi plonger sa main, jusqu’au coude, dans cette soupe-là, qui combattait jour et nuit sur les plateaux de débats, suscitant l’admiration de tous… Je le revois dans les années 2003 jusqu’en 2006. Il a fait rêver toute une génération… Je le revois pendant la présidentielle de 2018, la rage avec laquelle, il défendait son image sur les réseaux sociaux face aux sauvages talibans du MRC. Le réveil est brutal, le rêve est brisé et toute la jeunesse se dit : si on savait ! », déclare Sismondi Bitjocka

Et comme il fallait s'y attendre, Cabral Libii demande dans un post du 26 mai 2021 via les réseaux sociaux à ses avocats de prendre des mesures idoines qui pourraient aboutir à des poursuites judiciaires contre « l’auteur réputé journaliste ».

« Me René Roger BEBE, avocat, vérifie l’authenticité d’un texte diffamatoire qui circule dans les réseaux sociaux et qui m’attribue des marchés publics dans l’univers cafouilleux du Covid-19. Suivront le cas échéant des poursuites judiciaires contre l’auteur réputé journaliste »