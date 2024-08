CAMEROUN :: Visez la première place dans le nouveau Tournoi Super Heli de Supergooal :: CAMEROON

La promotion « Super Heli » a été lancée depuis le 11.08 et s’achèvera le 24.08. à 23h59. La promotion est valable uniquement pour les joueurs inscrits sur le site supergooal.cm et l'application mobile.

⁠La promotion se déroule sous la forme d'un tournoi (compétition) pour les joueurs du jeu SUPER HELI d'Expanse Studios.⁠ Le classement des joueurs est basé sur le nombre de points gagnés et les points sont accumulés comme suit :

Les cotes les plus élevées multipliées par 100 donnent le nombre final de points.

Lorsque les cotes actuelles les plus élevées sont dépassées, les points sont mis à jour.

La mise minimale par tour est de 100 XAF.

Le classement se trouve dans le jeu.⁠ Selon le classement final, les 10 meilleurs joueurs sont récompensés par les prix en nature et en bonus suivants :

1ère place – iPhone 15

2ème place – téléphone Android

3ème place – téléphone Android

4ème place – téléphone Android

5ème place – téléphone Android

6ème -10ème place – 30 paris gratuits.

Les gagnants des prix en nature seront informés le 25 août, après quoi les modalités de remise seront prises. Les paris gratuits seront également crédités le 25 août et les joueurs seront informés par notification.

⁠Le gagnant accepte que Supergooal puisse utiliser son nom, son prénom et ses photographies à des fins de marketing. Supergooal se réserve le droit d'annuler les résultats et de ne pas attribuer de prix dans les cas où le résultat d'un joueur est partiellement ou entièrement dû à une erreur évidente, un problème technique ou un dysfonctionnement du jeu, que l'erreur, le problème ou le dysfonctionnement soit le résultat d'une erreur humaine, mécanique ou logicielle, ainsi qu’en cas de fraude ou de collusion de plusieurs acteurs. ⁠Des règles et conditions générales s'appliquent.

