CAMEROUN :: Football: Un nouveau chapitre pour Hémlè FC De Botko. :: CAMEROON

Ce club de deuxième division de la région du Littoral dans la Sanaga Maritime a perdu son ticket d'accès aux interpoules en demi finale lors de la 2e phase des penalties 9 # 8 contre Botafogo de Douala.

Dans un communiqué rendu public le 31 juillet dernier et parvenu à la rédaction de camer.be, le président dudit club Olivier NGUEDA annonce de nouvelle perspectives:

"Chers Hémléens et Hémlèenes de Botko, de la Sanaga Maritime, de notre pays le Cameroun et à travers le monde, nous avons au cours de cette saison 2024 démontré encore sur le terrain, la conviction de notre vision à travers les réalisations suivantes:

1- La sélection et la gestion quotidienne de 35 joueurs et 3 coaches pendant dix mois environ, pour un budget qui inspire tous les clubs d'Elite

2- Premier de la poule D, 2 journées avant la fin du championnat par une marge de 9 points sur des adversaires très difficiles comme Titanic, Oryx, Real Foot, Tonye FC...

3- Qualification à notre 2e demi-finale successive et defaite dans la 2e serie de penalties 9 # 8 contre une référence dans la Region du Littoral, Botafogo FC qui a gagné la finale devant Espace Foot, une équipe déjà battue par Hémlè FC De Botko l'année précédente. Au regard de ce bilan sportif exemplaire et le fair- play légendaire qui reste notre leitmotiv, nous tenons ici à féliciter le vainqueur de la saison, Botafogo FC et aduler tous nos guerriers qui ont encore une fois reussi à hisser Hémlè FC au rang de 3e meilleur club du Littoral cette 2e année encore.

LES PERSPECTIVES AVENIR.

Au regard des prestations de nos joueurs, et conformement aux promesses faites en debut de saison, nous allons entamer des procedures de transfers à l'étranger de ceux qui auraient avec témérité, démontré des qualités qui leur donnent une chance d'aller sous d'autres cieux, mouiller le maillot pour des opportunités plus grandes que Hémlè FC De Botko.

Certes tout le monde ne sera pas choisi, mais cette première vague de departs confirmera le serieux de ce projet et la détermination de promouvoir le talent de notre jeunesse. La saison s'achève sans notre ticket pour les Interpoules, les ajustements au niveau du staff auront lieu et les joueurs qui seront considérés pour la prochaine saison seront notifiés le 30 Août 2024.

Nous travaillons à peaufiner notre stratégie afin que l'année 2025 soit plus productive. Dans ce sens, nous invitons tous les supporters, joueurs et staff, à nous proposer des jeunes talents confirmés qui pourraient valablement contribuer au succès de ce projet.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour Hémlè FC De Botko afin que nos voyages à travers le Littoral aient lieu sans incident. Merci à tous ceux qui ont oeuvré de près ou de loin à la réalisation de cette saison. Nous avons appris en 2024 et demain nous vous le prouverons.

Merci à tous les Hemléens, merci à toutes les Hémlènnes.

Vive Hémlè FC De Botko."