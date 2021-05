CAMEROUN :: DOUALA: ÂGEE DE 16 ANS, LA FILLE D'UN COLONEL SE SUICIDE PAR BALLE :: CAMEROON

Fête Nationale du 20 Mai 2021 à Douala la capitale économique du Cameroun. Une élève de 16 ans se donne la mort par balle, à l'aide du pistolet automatique de son père.

La scène se passe au quartier PK12, en périphérie de la ville côtière. Âgée de 16 ans et élève en classe de Première au Groupe scolaire bilingue Duvaal, Christine Ndjock, fille du colonel Ndjock Serges Olivier de l'Armée de terre, s'est suicidé, en se tirant une balle dans la tête. Selon des sources familiales, la mère de l'adolescente est sortie faire des courses en ce jour de 20 Mai, avant de rencontrer sa fille au carrefour, sur son chemin retour.

A la question de celle où Christine Ndjock allait avec un colis qu'elle avait en main, la fille répond à sa mère qu'elle s'en va donner la nourriture à son petit ami qui, lui a signifié qu'il a grand faim. " Pas question, fais demi tour et rentre à la maison. Pourquoi n'appelles-tu pas ton petit ami pour venir manger à la maison ?", lui aurait alors demandé sa mère.

Contrainte et contrariée, Christine Ndjock retourne à la maison où selon nos sources, elle se fera réprimander par sa maman. Madame Ndjock se saisit du téléphone de sa fille, et découvre les échanges WhatsApp tenus entre celle-ci et son petit ami. Elle découvre que celui dont est amoureux sa fille, lui a même demandé d'emprunter une moto-taxi, pour qu'il puisse payer à l'arrivée. Un message qui laisse croire que la fille n'avait aucun sou sur elle, mais était animée par une forte volonté de sortir son petit ami de la faim de loup qui le tenaillait.

Scandalisée par le contenu de la messagerie WhatsApp du téléphone de Christine Ndjock, la dame appelle le colonel Ndjock Serges Olivier au téléphone, et lui fait part du cas de leur fille. L'officier supérieur de l'armée de terre prodigue des consignes/instructions au téléphone, et la partie prend fin. Mais seulement, Christine Ndjock n'a pas digéré ce revers. Elle tenait tant à sortir son petit ami dont elle devait être follement amoureux, de la faim qui le rongeait. Les réprimandes de sa mère lui paraissent insupportables, une vraie humiliation avec laquelle elle ne saurait vivre. Aussi décide-t-elle de mettre fin à ses jours. Et pour cela, rapporte-on, elle entre discrètement dans la chambre de ses parents qu'elle va passer au peigne fin, histoire de trouver le pistolet automatique de son père. Tout est sens dessus dessous dans la chambre.

L'arme de son père n'est pas à la portée du premier venu. Le colonel, avisé, la garde toujours hors de portée, à des endroits quasi impossibles. Mais c'est sans connaître sa fille Christine Ndjock dont la témérité va payer. Elle retrouve le pistolet automatique, et se loge une balle dans la tête.

Ainsi prend fin de façon tragique, la vie d'une fille de 16 ans à la beauté singulière, et qui, avait toute la vie devant elle. Le corps de Christine Ndjock dont les parents sont originaires de Pouma, département de la Sanaga Maritime dans la région du Littoral Cameroun, a été gardé au funérarium de l'hôpital militaire de Douala sis au quartier Bonanjo. Pour le moment, l'on ignore si le petit ami de Christine Ndjock a été interpellé pour besoin d'enquêtes. Dommage, Christine ! Tu aurais pu ne pas penser aux solutions extrêmes.

Tu avais encore toute la vie devant toi. Aux parents, soyez circonspects et délicats avec vos enfants, car de nos jours, ces derniers sont plus éduqués par les médias occidentaux, les films, les séries télévisées, les réseaux sociaux et les compagnies diverse. Bien plus, le suicide snobe beaucoup de jeunes filles. Camer.be: Darren Lambo Ebelle