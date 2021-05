CAMEROUN :: Gochi : Les larmes d’une contrée prise en tenaille par Boko Haram à l’Extrême-Nord :: CAMEROON

Les membres de la secte Boko Haram ont une fois de plus semé la terreur dans la localité de Tourou village Gochi.

Profitant de l’absence des militaires dans les postes avancées, les djihadistes sont venus en nombre impressionnant, alors que les 100 membres de comité de vigilance dynamique étaient répartis par groupe de 10 pour cerner les environs de Tourou. Les assaillants étant lourdement armés, les 10 membres de comité de vigilance du secteur A n’ont pas pu faire le poids. Les volontaires ont finalement pris le large mais malheureusement deux d’entre eux ont été tués.

Quelques personnes retrouvées sur place n’ont pas eu la force de regagner la montagne comme d’habitude étant donné que généralement à partir de 17h30, ces hommes, femmes et enfants convergent vers la montagne pour y passer la nuit. Parmi ces personnes, il y’a ceux qui n’ont pas la force de grimper cette montagne. C’est ainsi que 3 personnes ont aussi trouvé la mort dans cette incursion des djihadistes. Des maisons ont été incendiées, tout comme des greniers de maïs et de mil ont été vidés par les combattants de la secte Boko Haram. En l’espace de 2 ans, 16 membres de comité de vigilance ont été tués à GOCHI laissant des familles sans voix.

Le préfet du Mayo Tsanaga est allé à la rencontre de ces victimes pour les réconforter. À l’occasion, les habitants sont presque tous descendus de la montagne pour exiger du préfet la présence des forces de défense sur place, avant le départ du cortège du N°1 du département de Mayo Tsanaga.

En attendant la réaction de l’État, les ONG sont immédiatement allées sur le terrain pour mesurer l’ampleur de la situation. Elles ont ainsi apporté du réconfort moral et un accompagnement psychosocial aux victimes. Elles ont également outillé les membres des comités de vigilances à nouveau, apporté un réconfort matériel aux populations victimes des attaques, apporté du soutien pour l’épanouissement des populations et le développement socioéconomique de la zone. À l’occasion, 280 gilets ont été remis aux membres des comités de vigilance, 03 tenues combinées pour les responsables de comité de vigilance, 264 Sifflets, 100 lampes torches de longue portée et 30 Sacs de maïs.