A travers ce rendez vous , Les Djoums souhaitent redorer le blason de certains secteurs d’activités au Cameroun

Entre le 10 et le 11 juin prochain les Djoums vous donnent rendez-vous à l'« Infinity Douala>> qui aura pour cadre l’hôtel Onomo de Douala.

Il s’agira dans les faits d’un séminaire basé sur le développement et la transformation des personnels d’entreprises et des jeunes. Au programme de cette édition ,on aura entre autre, la Culture d’entreprises et Mindset, communication et marketing, social media management, commercial. Des notions qui semblent être connues du grand public mais qui prêtent souvent à confusion. Aussi est-il loisible de rappeler qu’en ce qui est de la culture d’entreprise Mindset, il sera question de renforcer les capacités des uns et des autres en ce qui est de la gestion du temps et des choses à prioriser, comment opérer une planification des tâches pour une amélioration de la productivité.

Pour ce qui est de la communication et du marketing dans une entreprises, les rudiments des stratégies marketing et de la créativité au service de la création de la valeur de l’entreprise seront à l’ordre du jour. Le Social média ne sera pas non plus en reste. Les Djoums s’attèleront à apporter des éléments de réponse au sujet de la mise en place d’une stratégie social média de qualité. Enfin s’agissant du management, il s’agira dans ce pan du séminaire de montrer et de démontrer les bienfaits d’une bonne gestion d’un business familial et comment y développer le sens de l’implication au travail.

Pour ce faire, l’implication des experts de la trame de la congolaise Christelle Basilua Semy responsable trésorerie et investissement du groupe Activa ; Happy Ndongo Carlton (Directeur Général de Easy Group) ; Diane Audrey Ngako (Directrice Générale de Omenkart) et Céline Victoria Fotso (Ceo du magazine je wanda), a été solicitée.

Et comme il s’agira d’une offre promotionnelle, les coûts à appliquer pour les participants, contrairement aux précédentes fois, seront à la portée de tous. Aussi est-il indiqué que pour la passe d’un jour, 15000 Fcfa au lieu de 20000 Fcfa seront exigés. Pour deux jours, les participant débourseront 29000 Fcfa au lieu de 35000 Fcfa. Pour cette offre valable jusqu’au 30 mai à minuit, les réservations pourront se faire par voie électronique au numéro WhatsApp +33 78 24 74 267 ou par appel au + 237 6 94 62 84 61. Ceux des participants de moins de 25 ans bénéficieront aussi d’une remise spéciale sur présentation d’un justificatif. Il est à noter que les tarifs ainsi appliqués donneront droit à la formation à l’hôtel Onono ainsi qu’au le repas de midi.

Bon à savoir

Infinity Douala est un séminaire de transformation personnelle et professionnelle initié par les Djoums qui sont en fait un groupe de 05 femmes, sœurs et mère, qui ont décidé de mettre leurs énergies au service de la transformation et de la motivation des personnes. Il s’agit de Liliane : Coach certifiée en développement personnel, coordinatrice événementielle, formatrice RH, animatrice de podcast ; Sandra : Pdg de l'entreprise familiale, Formatrice en Leadership et Management, Neurosciences ; du Chef Elise : École de cuisine Férandi, Cuisine Afro Fusion, Expériences gastronomiques magiques ; de Clémence « Dj Klemee» : Chanteuse, Auteur-compositeur, Beatmaker, Animatrice de podcast musical et de Valérie : Directrice Artistique, Créatrice de Mode, Designeuse, Art et neurosciences. Ce sont donc ces jeunes femmes qui vous convient à cet évènement dont l’importance n’est plus à signaler dans un pays engagé dans la voie de l’émergence.