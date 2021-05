CAMEROUN :: DECES DE FOGANE: LE COMICODI EXIGE UNE ENQUETE :: CAMEROON

Le Président de la Commission Médiateur Universel à Monsieur MANAOUDA MALACHI,Ministre de la santé

Objet : DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE SUR LE DECES DES SUITES DE REFUS DE PRISE EN CHARGE PAR UNE FORMATION SANITAIRE D’UN ETUDIANT A BAMENDA, FORGANE MEGHOP SONY

Monsieur le Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et porte à votre connaissance, que le jeune FORGANE MEGHOP SONY, étudiant à l’ENSET de Bambili à Bamenda, est décédé dans une formation sanitaire, par manque de soins.

En effet l’étudiant qui aurait été fusillé à bout portant et sans aucune raison apparente, par un groupe de terroristes, aurait été conduit dans cette formation où, parce qu’on lui exigeait une somme de 300.000 FCFA, qu’il n’a pas pu réunir, est mort après plus de 15 heures de souffrances et d’appels de détresse.

La Commission exige une enquête rapide pour établir toutes les responsabilités dans cette affaire, et même envisager la possibilité d’une complicité de la formation sanitaire, laquelle aurait peut-être été sous influence des assassins.

Dans l’attente, la commission saisit cette occasion, pour renouveler à Monsieur le Ministre, les assurances de sa haute et très citoyenne considération./.

SHANDA TONME