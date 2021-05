CAMEROUN :: Un orpailleur égorgé à Batao :: CAMEROON

Les malfrats auraient emporté une importante quantité d’or et une somme de 4 millions Fcfa.

Selon des témoignages concordants, un père de famille, le nommé Dawai la cinquantaine bien sonnée, a été sauvagement égorgé dans la nuit du 8 au 9 mai dernier par des inconnus dans le village Batao, situé dans l’arrondissement de Figuil, département du Mayo-Louti dans la région du Nord. Les malfrats auraient emporté une importante quantité d’or et une somme de 4 millions Fcfa. D’après des témoignages des riverains, Dawai, un orpailleur bien connu à Batao, aurait été filé par des bandits qui l’ont dépouillé de son argent et de ses biens.

«Depuis qu’on a découvert l’or dans le lit du Mayo-Louti, Dawai a commencé à creuser et à fouiller comme beaucoup d’autres et écoulait ses produits sur le marché noir. Donc, les bandits savaient qu’il avait de l’argent et l’ont suivi, tué et emporté son or et son l’argent », confie Alioum, un jeune orpailleur. Ce que confirment de nombreux citoyens de ce village. Informé de ce drame, le préfet du département du Mayo-Louti, Itoe Peter Mbongo a décidé de la fermeture immédiate au public de ce site à risque en raison de ce que ceux qui y travaillent viennent de tous les horizons, installant ainsi dans toute la contrée un climat d’insécurité.

Batao est une localité aurifère située à 15 kilomètres de la ville de Figuil, sur la nationale numéro 1 Garoua-Maroua. Ici se déroule une intense activité d’exploitation artisanale de l’or et autres pierres précieuses dans le lit du Mayo- Louti, au niveau de la portion dite de Karanza. Ce «gisement » qui s’étale sur plusieurs dizaines d’hectares a été récemment découvert par un certain Moussa, ancien orpailleur sous d’autres cieux, donnant lieux à une véritable foire ou mieux, à une mine à ciel ouvert.

Elle a permis de développer un marché noir de pierres précieuses qui attire également des malfrats et braqueurs à l’instar de ceux qui ont mis fin à la vie de Dawai. L’activité minière artisanale a également drainé de nombreux malfrats et autres oisifs qui se sont convertis en braqueurs pour la cause.