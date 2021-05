CAMEROUN :: Cimencam fait établir 200 actes de naissances aux enfants scolarisés de Douala IV. :: CAMEROON

La cérémonie de remise de ce précieux sésame a eu lieu dans la salle des actes de la mairie de l’arrondissement de Douala IV. Un acte citoyen apprécié à sa juste valeur par le sous préfet de la ville, le maire, le Bunec, les parents et les principaux bénéficiaires.

Depuis peu, sous la houlette de Benoit Galichet, son Directeur général, Cimencam s’est fait un credo : se rapprocher des communautés pour assurer leur bien être. Cette fois, c’est la communauté éducative qui était au centre de ses préoccupations. Faire établir des actes de naissance aux élèves des écoles primaire de Douala IV, arrondissement qui abrite le site de l’usine Cimencam. La cérémonie était lourde de signification. Plus de 200 jeunes élèves des écoles primaires disséminées dans l’arrondissement de Douala IV sont désormais identifiés.

Il faut le dire pour rappeler, l’établissement d’un acte de naissance obéit à une procédure Bien définie. La déclaration de naissance auprès de l’autorité d’Etat civil se fait 30 jours au plus tard après la naissance. Passé ce délai, la procédure devient compliquée et ou retrouve plusieurs enfants en âge scolaire sans acte de naissance. Imaginons la douleur d’un parent ou un enfant qui ne peut passer un examen ou un concours par manque d’acte de naissance.

Cimencam a pris la gravité de la situation en venant au secours des parents désespérés et des maitres d’école en difficultés d’identification des élèves. Cette Société citoyenne a pris en charge les procédures administratives qui ont abouti à l’établissement de ces actes. Ils sont venus des Ecoles publiques de Bonassama I et II, Bonendale, Ndobo et des écoles privées de l’arrondissement. Ils ont reçu leurs actes de naissance.

Au cours de la cérémonie, le maire d’arrondissement, Mpah Moby Edouard Hervé a souligné l’importance vitale de ce document « c’est l’acte de naissance d’une personne qui atteste du jour de son arrivée parmi nous les humains. C’est aussi le premier diplôme parce qu’il nous suit dans tous les actes courants le long de notre vie » Bien plus, l’accompagnement à l’établissement et la délivrance d’actes de ces acte d’Etat-Civil par le président du tribunal de grande instance de bonassama-Bonaberi a fait dire au Sous préfet que « ces enfants ont désormais une existence juridique »

Au finish et à l’endroit du maire Mpah Moby qui en demandait plus, Benoit Galichet a promis, d’autres actions seront menées par Cimencam notamment à Nomayos et Figuil lieux de leur implantation.