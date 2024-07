CAMEROUN :: L'association des fauteuils et des ailes sensibilise sur l'inclusion autour d'une performance :: CAMEROON

L'association «Des Fauteuils & des Ailes», association qui favorise l'autonomie des personnes en situation de handicap organise une performance artistique inclusive le Vendredi 19 juillet de 15h à 18h à Yaoundé, à l'espace Afro topos sis à Mballa 2 au Cameroun.

Cette performance artistique mettra en avant les talents et la créativité. Des artistes locaux et internationaux qui se produiront lors de cette soirée exceptionnelle.

Au menu, découverte des danses contemporaines, des numéros de cirque, des représentations théâtrales, ainsi que des expositions d'œuvres d'art réalisées par ces artistes.

Il faut le préciser, ces performances viseront à sensibiliser le public sur la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le domaine artistique, mais aussi dans tous les aspects de la société. Elle mettra en lumière la force, le courage et le talent de ces personnes, et montrera que leur situation n'est pas un obstacle à la réalisation de leurs rêves et de leurs aspirations.

Pour y prendre part à ce grand rendez-vous, veuillez contacter l'équipe d'organisation par téléphone aux 6 98 08 54 07 (Jaurel Mbita) et 00 33619140901 (Priscille Deborah) Ou par courriel à desfauteuilsetdesailes@gmail.com .

Suivez également leur actualité sur Facebook: Des fauteuils et des ailes.

Priscille Deborah, Fondatrice de l'association « Des Fauteuils & des Ailes», Artiste multidisciplinaire, auteure, conférencière, influenceuse, Présidente de l'association humanitaire «Des fauteuils & des ailes »

Réseaux sociaux: Priscille Deborah (Instagram, Facebook, LinkedIn).

UN MOT SUR L'ASSOCIATION.

«Des Fauteuils & des Ailes» est une association française Loi 1901 à but non lucratif, fondée en 2015 par Priscille Deborah, artiste peintre triple amputée et première femme bionique de France avec une prothèse de bras commandée par la pensée, et son mari feu Frédéric Maurouard, ancien Président du Comité handisport du Tarn. Leur engagement est né après un constat alarmant de la vétusté du matériel handicapé au Cameroun, à leur retour de Yaoundé cette même année.

L'objectif de cette association est de collecter du matériel médical lié à l'autonomie des personnes en situation de handicap, tel que des fauteuils roulants, des cannes, des prothèses, des attelles, en France, pour ensuite les distribuer en Afrique, notamment au Cameroun, leur terre d'adoption, directement aux familles qui en ont réellement besoin. En favorisant l'autonomie des personnes handicapées, l'association leur permet d'accéder à une vie professionnelle, sociale et culturelle, et rappelle que les équipements et les aménagements pour ces personnes ne sont pas un luxe, mais un devoir, comme souligné dans le dernier discours de Monsieur Soh du MINAS lors de la journée de l'enfant africain qui s'est récemment déroulée à Yaoundé.

De 2015 jusqu'en 2020, avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, l'association a apporté son soutien au Cameroun, au Gabon, à la Tunisie, à la Guinée équatoriale et à l'Algérie, en collaborant parfois avec d'autres structures et en envoyant, à certaines occasions, des conteneurs de matériel.

Malheureusement, Frédéric Maurouard est décédé d'un infarctus le 7 juin 2022 après avoir lutté pendant trois mois pour accepter un cœur greffé qui finalement ne lui convenait pas. Après avoir traversé période personnelle très difficile, Priscille Deborah a décidé de se relever, en s'inspirant du proverbe asiatique qui dit: Tomber sept fois, se relever huit », et de reprendre seule le flambeau de cette association. Elle est arrivée à Yaoundé le 8 juillet dernier, accompagnée de sa fille Sarah, âgée de 20 ans, étudiante en deuxième année dans une prestigieuse école d'ingénieurs agronomes à Paris.

Grâce à Coco Bertin, Président et fondateur du CJARC (Centre des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun) à Yaoundé, Priscille Deborah a eu l'opportunité d'assister à un symposium organisé par le département Arts et Archéologie de l'université Yaoundé 1, sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées à une formation universitaire. Pendant cet événement, les étudiants ont sollicité son intervention pendant dix minutes. Elle a également participé à la journée de l'enfant africain, où elle a pu rencontrer plusieurs associations qui luttent quotidiennement pour l'inclusion des enfants démunis (handicapés, réfugiés, orphelins) en matière d'éducation, qui, rappelons-le, est un droit universel.

L'association a récemment signé un protocole d'accord de partenariat avec l'association de Douala So.Fra.D.U.D », qui deviendra bientôt une ONG. Son président, Jaurel Mbita, diplômé de

L'IRIC (Institut des Relations internationales du Cameroun), prévoit de s'inscrire à Sciences Po Paris à la rentrée. L'objectif de cette association est de soutenir tous les enfants nécessitant une aide, qu'ils soient autistes, orphelins ou réfugiés. Bien que notre action prenne son origine au Cameroun, elle a une portée internationale.