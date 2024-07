CAMEROUN :: Bafoussam : Une cheffe de gang et sa bande arrêtés pour vol aggravé :: CAMEROON

Une femme, présumée cheffe d'un gang de malfrats, a été arrêtée à Bafoussam en compagnie de ses complices. Ils sont accusés d'avoir volé une importante somme d'argent à une dame.

Une victime ciblée et suivie

Dame Madeleine Kom, quinquagénaire, a quitté Bafang pour Bafoussam à bord d'un véhicule de transport en commun. Ne trouvant pas de place assise, elle a fait du stop et est montée dans une voiture. C'est alors que le cauchemar a commencé.

Selon ses dires, la femme au volant et ses complices l'ont agressée et lui ont dérobé la somme de 8,5 millions de francs CFA qu'elle venait de retirer d'une banque. La victime a expliqué qu'elle avait été suivie et ciblée par ses agresseurs qui l'attendaient à un endroit précis.

Sauvée par les gendarmes et les auteurs arrêtés

Heureusement pour dame Kom, elle a été "sauvée" de justesse par les gendarmes du commandant de compagnie des Hauts-Plateaux, Daniel Mebouem, lors d'un contrôle routier.

L'ouverture d'une enquête a permis d'identifier et d'arrêter les principaux auteurs de ce crime. Il s'agit d'une certaine Pauline Kenfack, originaire de la Ménoua, présentée comme la cheffe du gang, et de ses complices.

Présentés devant la justice

Ces présumés malfrats ont été présentés au public et sont actuellement détenus en attendant d'être déférés devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.

L'arrestation de cette bande de malfrats et de leur cheffe présumée met un terme à leurs agissements et permet de rassurer la population de Bafoussam sur la sécurité dans la ville.