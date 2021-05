CAMEROUN :: Famille 2.0 : Le meilleur magazine de la famille est enfin là :: CAMEROON

Parents africains, vous avez désormais votre magazine : Famille 2.0. Une plate-forme éducative gratuite destinée au cercle familiale africain. Découvrez-le en ces quelques lignes.

Qu’est-ce que Famille 2.0 ?

Famille 2.0 est un projet qui réunit parents et futurs parents africains essentiellement âgés entre 22 et 45 ans. Mais aussi, des spécialistes notamment des avocats, psychologues, avocats, médecins, éducateurs qui interviennent en partageant de leur expertise. Ici, l'objectif est de créer un écosystème africain et camerounais favorable à la parentalité heureuse.

Pour y parvenir, Famille 2.0 s’est déployé sur plusieurs canaux à savoir :

- Un groupe Facebook parents 2.0 : ici les parents et futurs parents échangent sur leurs préoccupations quotidiennes avec l’intervention des spécialistes. Vous pouvez l’intégrer en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/groups/parents237

- Un magazine trimestriel : Un condensé de problématiques que rencontrent les familles au quotidien. Conciliation vie de famille et professionnelle, famille recomposée, devenir parent, sont en outre, les thématiques déjà abordées avec avis des professionnels à chaque parution. Vous pouvez gratuitement découvrir ici le numéro le plus récent https://mailchi.mp/165d52ee6d9d/famille20

- Des comptes sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin animés au quotidien par des témoignages, conseils et astuces pratiques : https://www.facebook.com/FamilleModerneAfricaine

- Des événements : la toute première rencontre a été effectuée ce 24 avril 2021 sur le sujet très sensible de l’avortement et des fausses couches. L’objectif ici était de rassembler les femmes concernées autour d’une table en la présence d’une psychologue. Telle une séance de thérapie de groupe. L’équipe prévoit après cette première rencontre physique, organiser durant la période de vacance de nombreuses activités destinées à la famille. Des talks avec parents, des journées fun avec les enfants. Tout un arsenal pour joindre l’utile à l’agréable dans le cercle familiale.

- Un site internet via lequel des spécialistes et des rédacteurs de l’équipe décortiquent de fond en comble les sujets quotidiens vécus par les familles tout en proposant des solutions efficaces. Abonnez-vous à la newsletter www.famille2point0.com .

Pourquoi Famille 2.0 ?

Famille 2.0 est pensé chaque jours par deux jeunes femmes Kevine WAFFO et Fiel Ebengue. Celles-ci sont accompagnées par d’autres femmes à savoir Develle Tchengue, Elise Nyake et Sandrale Dreya et soutenus par de nombreux parents et professionnels volontaires. Proposer des idées, rédiger des articles, servir de relais communicationnel, animer les communautés, Chacun d’eux s’attellent à sa manière pour laisser sa pierre à l’édifice

« Si nous avons créé ce projet, c’est pour une unique raison offrir aux enfants et parents ce que vous avons tant désiré depuis notre tendre enfance : un foyer épanoui et stable où chacun est heureux de jouer son rôle et où l’on peut traverser les difficultés ensemble » : déclare le groupe.

Les rubriques

Famille 2.0 se déploie également sur les rubriques suivantes: chez les papas concernant les chefs de famille, chez les mamans concernant les assistantes à la chefferie familiale, chez les enfants, droit de la famille, psychologie, santé, bons plans etc.

Vous avez un produit, un service, un livre ou tout autre chose qui pourrait être utile à la famille africaine, ils répondent au +237 696 57 04 38 pour des annonceurs.

Vous êtes un parent et vous avez besoins de partager votre expérience ou de conseils, astuces pour vous ou vos enfants ou encore de bonnes adresses de sortie en famille, contactez-les au +237 696 57 04 38.