Divertissement : Le Ndem le tout premier jeu de société camerounais déjà disponible :: CAMEROON

Le Ndem du nom du jeu de société dont Louna EDONG est la promotrice, est un jeu d'ambiance dont l'enjeu majeur est de sortir d'un parcours d'obstacles et de challenges rigolos. Il se joue en famille, et peut se programmer entre amis. Le Ndem a la particularité d'être très convivial , très facile à jouer et stimulateur de créativité. Le Ndem se joue entre 3 et 8 personnes. "Pour y prendre part, il faut avoir au moins sept ans, parce qu'il faut savoir lire pour jouer au Ndem", précise Louna EDONG. Le jeu dure 45 à 90 min. La boîte de jeu comporte 01 dé, 08 pions, 01 plateau de jeu et 01 une instruction de jeu.

La sortie officielle du Ndem a eu lieu ce samedi, 13 juillet 2024, à la bibliothèque de l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Le public, diversifié , a pu apprécier ce jeu novateur qui dispense des écrans, et est de ce fait sans aucune fatigue engendrée par les écrans de jeu ou de télévision. Le Ndem a été conçu dans sa premiere version en 2021, mais restait confiné sur format A3, dessiné à la main et décoré avec des crayons de couleurs. Le jeu a été amélioré par les observations des consommateurs et la critique des spécialistes. Aussi a-t-il été corrigé et amélioré pour arriver à la version finale que nous avons aujourd'hui : un plateau de 55cm x 38 cm très illustré, avec 8 pions et 1 dé.

Interrogée sur le choix du groupe nominal Le Ndem comme label du jeu, Louna EDONG argue que "Le Ndem, parce que c'est est un mot populaire d'argot camerounais qui signifie avoir des soucis, déconner, faire des gaffes ou dire des sottises qu’il l’a choisies. Le mot représente l'esprit du jeu, car il est véritablement question de déconner, s'amuser, tout au long du jeu". La promotrice affirme aussi avoir été poussée par le souhait de proposer une autre perspective aux habitudes ludiques de la société. “Nous sommes envahis d'écrans au quotidien, que ce soit les écrans d'ordinateur, de téléphone, télévision, tablette [...] Ils sont omniprésents dans nos vies, au travail, à la maison, et même pour se divertir, on se retourne vers les écrans dans le virtuel. L'idée du jeu est venue de l'envie d'avoir une activité à la fois conviviale, dynamique, saine, mais surtout hors des écrans. Avec ce jeu rassembleur, on se divertit de façon créative, originale, et tellement intéressante qu'on oublie un moment nos écrans! On se déconnecte du virtuel, on rigole, on partage des émotions positives", a-t-elle déclaré. Pour elle, Le Ndem peut se résumer en " le bonheur de jouer, tout simplement ".

Sur le volet méthode de conception, Louna EDONG avance qu'elle a “d'abord tout fait à la main, en

griffonnant des croquis du jeu et des pions. Je testais le jeu auprès de proches et selon leurs remarques je corrigerais les erreurs. Quand j'ai effectué toutes les corrections et arrêté une version finale du jeu, il a fallu que je m'entoure d'un graphiste qui m'a aidé à numériser le jeu et travailler sur le design de l'ensemble; et d'un traducteur pour la traduction du jeu en anglais, et en pidgin. Dans mon équipe directe, nous sommes un petit effectif : un auteur ( Louna ENDONG, Ndlr ), un graphiste, un traducteur, un assistant. A temps partiel, nous sommes accompagnés par un avocat, des imprimeurs, un conseiller stratégique”.

La promotrice du jeu parle aussi du versant économique du projet. “Concevoir ce jeu a pris beaucoup de temps. Des heures de travail et de recherche. Je ne pourrai évaluer avec précision combien au total [...] En termes de moyens financiers, c'est assez important, étant donné qu'il y a tous les frais liés à la conception (graphisme, tests d'impression, traductions, Ndlr ), mais aussi les frais liés à l'enregistrement à l'Oapi (Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Ndlr). Ce dernier aspect qu'elle conseille à tous les créateurs, est une protection de l'œuvre au plagiat ou au vol de l'idée. Louna ENDONG évoque aussi les frais liés à la production, au marketing et à la promotion du produit.

Déjà disponible en français, la version classique du Ndem en anglais sera bientôt en vente. Le jeu a été traduit en pidgin english ( sorte d'anglais hybride, avec des mots des langues locales ) et en anglais. La promotrice n'exclut pas sa traduction en les langues locales les plus significatives Elle ajoute que la période du COVID a montré la nécessité pour les familles d'avoir des jeux hors écran. D'autre part, a-t- elle fait savoir, le Ndem est d'actualité à l'ère des TIC, avec cette tendance à se déconnecter complètement de tout ce qui est matériel pour le virtuel. Le Ndem sera aussi, selon sa promotrice, source de plusieurs emplois et de devises. Le label va monter en puissance avec plusieurs offres à venir , dont ce jeu du Ndem qui sera réservé aux couples. L'ambition du Ndem est de devenir un jeu mondial.

Le Ndem est disponible au Cameroun dans les grandes surfaces et les magazines, et son prix, a précisé la promoteur, oscille entre 10 et 12 mille francs CFA, selon les enseignes.