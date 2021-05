CAMEROUN :: Election du maire de Bangangté : Eric Niat attendra jeudi :: CAMEROON

Le conseil municipal de plein droit, tenu ce 3 Mai à la salle des actes de la commune de Bangangté, est renvoyé à jeudi prochain pour défaut de quorum.

« Mon frère me téléphone vers 10 heures. Il me raconte comment l’on lui a demandé de rédiger une lettre dans laquelle il déclare avoir reçu 5 millions d’Eric Niat pour voter pour lui le 02 Mai à la maison du parti», raconte la sœur ainée d’un conseiller. Elle se dit inquiète du fait que la ligne se soit coupée et que depuis lors, il est injoignable. Selon un conseiller ayant répondu à la convocation du Préfet du Ndé, « mes autres collègues qui ne sont pas dans la salle sont séquestrés dans des maisons que nous ignorons ». Il explique que « c’est ce qui a milité qu’on renvoie le conseil pour jeudi ».

D’après la loi, le conseil de plein droit de jeudi prochain ne tiendra plus compte du quorum. « Notre joie de voir Eric Niat développer notre commune est juste retardée. Tout ira mieux dans 3 jours », déclare un autre conseiller, tout souriant, à la sortie de la salle.

Le mandataire du comité central du Rdpc, Lamaire Ndjankou quant à lui, ne cache pas sa colère. Il dit être étonné que des conseillers, tous militants du Rdpc présents hier à la maison du parti pour l’investiture du candidat du parti, ne soient pas là aujourd’hui. Il renseigne qu’Eric Niat est l’unique candidat du Rdpc, après avoir remporté l’élection face à Jean Lambert Tchoumi, 21 voix contre 19 à la veille. Il s’offusque contre « ce genre de comportement » qui met en mal le parti. « Nous ne tolérerons pas l’indiscipline dans nos rangs », a-t-il conclu.

Regret



« Présent », répond ainsi Eric Niat à l’appel du maître des cérémonies. 15 autres conseillers répondent.

Pour le préfet du département du Ndé, Ernest Ewango Budu, il en faut au moins 27 pour qu’un organe de 41 conseillers atteigne le quorum. L’autorité administrative installe le bureau d’âge, constitué des conseillers présents dans la salle. Il s’agit du doyen d’âge, Christophe Wandji et de la plus jeune, Mbiakop Tonya Rosine.

Prenant la parole, le doyen d’âge regrette le comportement de ses collèges conseillers. Il ajoute qu’ils feront tout pour les ramener à la raison et pour que tout se passe dans de bonnes conditions jeudi.