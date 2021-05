Attaque camp de l’armée ivoirienne à Abidjan:Des Camerounais cités dans le coup,Inquiétudes du MPDR :: CAMEROON

Le Président, Médiateur Universel à SEM. LEJEUNE MBELLA MBELLA MINSTRE DES RELATIONS EXTERIEURES

Yaoundé, le 03 Mai 2021

Objet : Confirmation de l’implication de huit personnes de nationalité camerounaise, dans une bande de terroristes auteur de l’attaque d’un camp de l’armée ivoirienne

Monsieur le Ministre,

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, parti politique particulièrement soucieux de la défense des intérêts nationaux ainsi que de l’image de notre pays, vous renouvelle ses compliments, et a l’honneur de solliciter de votre excellence, la confirmation d’une information dont la délicatesse pour notre sécurité de nos rapports diplomatiques n’est plus à démontrer.

En effet dans la nuit du 20 au 21 Avril 2021, une bande de terroristes s’est attaqué au camp militaire d’Abobo N’doré, dans la banlieue nord d’Abidjan. Selon le Procureur de la République en charge du dossier, les enquêtes ont établi que huit des terroristes étaient de nationalité camerounaise, aux côtés de 15 ivoiriens et de 3 libériens.

Le MPDR exprime ses plus fortes préoccupations devant cette révélation, et vous exprime d’avance, ses remerciements pour la promptitude de votre réaction. Il va sans dire qu’il importe par ailleurs, de nous rassurer sur d’éventuelles connexions avec des individus de tout statut, nationaux ou étrangers, éventuellement présents sur notre territoire, de même que l’historicité du trajet des mis en cause.

Hautes et patriotiques considérations./.

SHANDA TONME

Copie : SG/PR ; PM ;

MIDEF ; DGRE