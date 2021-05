CAMEROUN :: JE SUIS UN BON CITOYEN! :: CAMEROON

Je marche selon les préceptes qui me sont dictés

Je me conforme aux valeurs que m’impose la société Remettre en question les idées reçus, c’est trop compliqué Plutôt que de combattre, je choisis la voie de la fatalité Plutôt que de nager à contre-courants, je préfère m’aligner

En lieu et place de la témérité, c’est plus simple de se résigner

Ma différence, plutôt que de la valoriser, je veux m’assimiler

Je paierai le prix taxé pour me faire accepter de la majorité Ne pas faire comme les autres, c’est courir le risque d’être rejeté

Pour rien au monde, je n’assumerai de me voir marginalisé Je suis un bon citoyen !

Je m’informe à la source officielle que je m’interdis de contester

Je reconnais à nos gouvernants le monopole exclusif de la vérité Je me soumets à toutes les prescriptions sans jamais m’interroger

Je m’incline devant la pensée dominante qui seule a droit de cité

Je confie à la classe dirigeante la responsabilité de ma destinée Je vendrai bien mon âme, pourvu que j’en tire un peu de notoriété Je ne m’interdis aucun sacrifice, pourvu qu’il m’assure la prospérité J’obéis sans hésiter pour qu’avec le monde je reste en conformité

Face à la pression et l’oppression, c’est trop difficile de résister

Face aux injonctions et à la répression, je ne saurai m’imposer Je suis un bon citoyen !

Face à l’adversité, je m’engage sur les chemins de la facilité Face à la difficulté, je me résigne à gémir, pleurer et prier Faute d’arracher ma liberté, je préfère la négocier et quémander

Par l’esclavage de la mode et des codes imposés, je suis enchaîné

S’affranchir des plaisirs de ce monde de distractions, c’est trop compliqué Je cède alors volontiers à la séduction de toutes les divinités suggérées

Aux modèles que m’impose la société, je fais de mon mieux pour ressembler

A la question de ma perte d’identité, c’est vrai, je me trouve embarrassé

Mais à l’idée de m’éviter la contrariété, à la duplicité je me sens obligé

Des valeurs d’authenticité que vous prêchez, je vous prie de m’excuser Je suis un bon citoyen !

Je rêve d’un monde meilleur, mais aux autres je laisse la responsabilité

Je veux que les choses changent, mais ce n’est pas à moi de me sacrifier

Je critique et je me plains dissimulé, m’exposer c’est beaucoup trop risqué

Comme tout bon diplômé, mes connaissances, je me contente de les réciter

Comme tout bon religieux, mon mimétisme n’est qu’une formalité empruntée

Comme tout bon citoyen, c’est par procuration que je m’autorise à penser

Comme tout bon citoyen, je me tais et j’évite de contrarier les autorités

Comme tout bon citoyen, je me compromets pour saisir les opportunités

Comme tout bon citoyen, je choisis de me coucher plutôt que de me révolter

Dans ces lignes tu te reconnais, mais dans ta lâcheté, tu choisis de te justifier

Tu es un bon citoyen !

Paul ELLA

Président African Revival

Email : africanrevival2020@gmail.com