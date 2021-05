CAMEROUN :: Coincé par sa mauvaise gestion,Cyrus Ngo'o (DG port Douala) monte un audio contre le DP d'Info Matin :: CAMEROON

Depuis la soirée du vendredi 30 avril 2021, un ubuesque, grossier et ridicule audio, on dirait conçu par des personnes au quotient intellectuel d'enfants de trois ans, circule sur les réseaux sociaux, à propos du Directeur de Publication ( DP) du Quotidien Info Matin, Dieudonné Mveng. Dans cet audio d'à peine 20 secondes, et monté de toutes pièces, et où une voix passe pour être celle de Monsieur Dieudonné Mveng le DP du Quotidien Info Matin, l'on peut entendre des paroles plus ou moins audibles, émises en langue Ewondo, langue vernaculaire de Monsieur Dieudonné Mveng. Des locuteurs de la langue Beti, nous apprenons cette traduction de l'audio : " Est-ce que ce type- là a mon temps ? Il ne me considère pas. Lorsque j'ai besoin d'argent de location, je le frappe. Tout ce que tu me vois faire là, est l'expression de la faim. Quand quelqu'un mange seul, que veux-tu qu'on fasse lui ?"

Selon le Directeur de Publication du journal " Horizons Nouveaux " paraissant à Douala, Monsieur Claver Nkodo, et selon ses triomphantes déclarations sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois, il s'agit d'un échange entre Dieudonné Mveng le DP du Quotidien Info Matin, et Cyrus Ngo'o le Directeur Général ( DG) du Port Autonome de Douala ( PAD). Selon le promoteur du journal à la périodicité " peut paraître quand il peut ", il s'agit d'un audio où M. Dieudonné Mveng demande un appui financier à M. Cyrus Ngo'o le DG du PAD, afin d'assumer ses charges locatives et salariales. Depuis de longs mois, Monsieur Claver Nkodo promet la diffusion du fameux audio. Pour lui, la raison pour laquelle le Quotidien Info Matin publie des UNES à charge conte la gestion du DG du PAD, serait le non- refus de ce dernier, à céder aux demandes financières du DP d'Info Matin. A plusieurs reprises, Monsieur Claver Nkodo qu'on dit avoir présenté le BEPC sans succès à plusieurs reprises, mais qui a trouvé asile dans la presse, a annoncé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, que l'audio dans lequel M. Dieudonné Mveng demande l'argent à Cyrus Ngo'o, serait publié sur les réseaux sociaux.

Un puéril montage

Longtemps attendu, et présenté comme épouvantail pour essayer de refroidir le Quotidien Info Matin dans sa dynamique teintée d'un professionnalisme sans reproche, à mettre en lumière l'incompétence avérée de Cyrus Ngo'o le DG du PAD, la montagne a plutôt accouché d'une souris : un ubuesque et puéril montage dénué de tout élément convaincant.

L'audio sur lequel l'officine chargé de procéder au montage a greffé ces UNES d'Info Matin qui ne sont pas du goût du DG du Port Autonome de Douala, est une ridicule et maladroite imitation de la voix de M. Dieudonné Mveng, en langue Beti ( Ewondo pour être plus précis). L'audio, véritable monologue, dure à peine 20 secondes. Personne ne sait à qui "Monsieur Dieudonné Mveng" s'adresse. Il s'agit d'une "interlocution" sans récepteur. Un monologue dans lequel les séquences énonciatives n'ont aucun lien logique ou grammatical, et ne se tiennent pas. L'audio ne donne pas à entendre l'interlocuteur fantôme du " DP d'Info Matin". On ne sait même pas de quoi il s'agit, ni à qui s'adresse la voix dans l'audio. La modalité énonciative à la 3ème personne du singulier, ayant pour indice textuel " il ", laisse entendre que "Dieudonné Mveng" parle du DG du PAD ( selon Claver Nkodo et ceux qui ont fait circuler l'audio), à une autre personne qu'on entend malheureusement pas. Fruit d'un grossier montage, l'entourage ( les stratèges en Communication) de Cyrus Ngo'o a le génie de ne pas publier l'intégralité de l'échange attribué au " DP d'Info Matin", pour que l'opinion qui n'est, se fasse sa propre religion de cette histoire montée de toutes pièces, et qui, met en lumière un DG du PAD aux abois, et prêt à s'accrocher à tout pour distraire l'opinion. Les canons d'analyse d'un Procès de Communication exigent la diffusion intégrale d'un échange, et non la diffusion partielle, partiale et même parcellaire d'une partie ou une séquence. Autrement dit, un juge ne peut condamner une personne sur un audio où cette promet la mort, si, il n'a l'intégralité de l'échange pour, comprendre ce qui a conduit l'un des interlocuteurs, à promettre la mort ou la bastonnade. Le laboratoire de montage de l'audio imputé au DP d'Info Matin, aurait été plus intéressant, en publiant l'intégralité de l'audio, parce qu'un dialogue implique toujours au moins deux interlocuteurs.

Pourquoi Cyrus Ngo'o n'attaque-t-il pas le journal Info Matin sur le contenu des articles qui incriminent sa gestion du Port Autonome de Douala, plutôt que sur des éléments périphériques, quand bien même ces derniers seraient avérés ?

La loi de 1990 sur la Communication sociale au Cameroun, prévoit en premier lieu, le recours au Droit de Réponse, pour toute personne s'estimant lésée par un article d'information. Cette provision prévoit que le media incriminateur a l'obligation de publier ce Droit de Réponse dans sa plus prochaine parution, dans le même espace ou dans la même tranche horaire si, il s'agit de la radio ou de la télévision. Le Droit de Réponse permet donc ainsi à la personne ( physique ou morale) incriminée, de réfuter l'article de presse incriminateur, par des éléments attestant du contraire. Le media peut revenir à la charge par la " Note de la Rédaction", en réaffirmant l'autorité de son article, et même en confondant ledit Droit de Réponse. Non satisfait, ou en cas de " récidive", la personne incriminée a le loisir d'ester le Journal devant les Tribunaux.

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala a-t-il entrepris de servir un Droit de Réponse au Quotidien Info Matin? Jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas les arguments. Les UNES, fussent- elles nombreuses sur le Dg du PAD, émanent-elles des faits ? Oui. Ils émanent des faits; raison pour laquelle Monsieur Cyrus Ngo'o qui ne gère pas un orphelinat, ne recourt pas à la voie judiciaire ou juridictionnelle, pour confondre le Quotidien Info Matin. Que manque-t-il au DG du PAD de Douala pour attraire le DP d'Info Matin en Justice ? L'argent pour les honoraires d'avocat ? Quoi donc !?

Halte à ce ridicule et idiot audio monté par " Major Assé " sur le DP du Quotidien Info Matin ! Monsieur Dieudonné Mveng ne se laissera pas influencer par des audios truqués et ne pouvant résister à l'examen.