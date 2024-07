CAMEROUN :: Démission du Gouvernement Réclamée par Cabral Libii : Analyse et Perspectives :: CAMEROON

Cabral Libii, député de l'opposition au Cameroun, interpelle vigoureusement le gouvernement sur ses politiques publiques et demande des comptes lors du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale.

Les 20 Questions de Cabral Libii

Lors du récent débat d'orientation budgétaire, Cabral Libii a soulevé une série de 20 questions critiques concernant l'échec des politiques publiques depuis 2010. Ce document détaillé, couvrant huit pages, met en lumière les lacunes et les préoccupations majeures du député vis-à-vis de l'administration actuelle.

Appel à la Démission Collective

La question la plus marquante de Cabral Libii concerne la démission collective des membres du gouvernement, en raison de leur responsabilité supposée dans les multiples échecs des politiques publiques sous le régime actuel. Il interpelle directement les ministres sur leur bilan depuis 2011, incluant les programmes DSCE, Planut, Cocan et SND30.

Analyse Documentée et Chiffrée

Le questionnaire de Cabral Libii est le fruit d'une recherche approfondie, appuyée par des données documentées et chiffrées. Il aborde divers aspects économiques et sociaux, de la gestion des ressources naturelles aux dépenses de santé publique, en passant par les projets d'infrastructure et les partenariats internationaux.

Scandales de Corruption et Gestion des Ressources

Cabral Libii interroge également le gouvernement sur les résultats des enquêtes de corruption, telles que l'affaire Glencore, où des pots-de-vin importants ont été versés à des fonctionnaires des sociétés pétrolières nationales. Il demande des clarifications sur les actions prises pour récupérer les fonds détournés.

Perspectives Macroeconomiques et Développement Social

En se projetant vers l'avenir, Cabral Libii exprime des inquiétudes sur les perspectives macroéconomiques du pays pour les années à venir. Il met en garde contre la nécessité d'accélérer la croissance économique pour améliorer durablement le niveau de vie des Camerounais.

Réactions et Attentes

Les questions posées par Cabral Libii ont provoqué des réactions diverses au sein de l'Assemblée nationale et parmi les analystes politiques. Les attentes sont désormais élevées quant aux réponses du gouvernement et aux actions futures pour rectifier les échecs signalés.