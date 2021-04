CAMEROUN :: Deux enfants meurent après la consommation de l’avocat à Douala :: CAMEROON

Les enfants décédés vivaient dans une concession. Ils ont tous présentés les mêmes symptômes avant de succomber. Selon les membres de la famille, ils ont consommé de l’avocat le soir du 27 avril 2021.

Quelques minutes après, deux enfants se sont plaints de douleurs au ventre. Conduits à l’hôpital de Bonamoussadi ils ont rendu l’âme. Pendant ce temps, trois enfants restés à la maison ont également présenté les mêmes symptômes. Deux d’entre eux, des jumelles ont été admises en soins intensifs à l’hôpital Laquinitinie de Douala et l’autre à l’hôpital Ad Lucem.

Selon la famille, il s’agirait d’une intoxication alimentaire. Causée par quoi ? Et pourquoi seuls les enfants en ont-ils été victimes ? Autant d’interrogations que les uns et les autres se posent. Pour l’heure, les corps des deux enfants décédés ont été déposés à la morgue de l’hôpital de district de Deido.

La police s’est saisie de l’affaire et a mis sous scellé, le reste d’avocats consommés par les enfants décédés pour des besoins d’enquête. La famille est inconsolable et prie désormais pour que les trois enfants hospitalisés retrouvent la santé au plus vite.