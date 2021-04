CAMEROUN :: Panique au quartier Nkoabang à Yaoundé :: CAMEROON

Un grumier a détruit plusieurs maisons d’habitation sans faire des pertes en vies humaines dans la nuit de mardi à mercredi.

L’on a frôlé le pire dans la nuit du 27 au 28 avril à Nkoabang, banlieue située à quelques kilomètres de Yaoundé. En cette matinée du 28 avril 2021, un grumier reste coincé dans les décombres du snack bar Oasis, situé au lieu-dit entrée Itambé. Ce coin de divertissement détruit après cet accident avait l’habitude d’accueillir chaque soirée des centaines de populations qui passaient du temps à écouter les rythmes du bikutsi et de l’assiko. Le snack bar venait de fermer ses portes vers 1heure du matin lorsqu’un violent accident de la circulation est survenu.

Deux maisons d’habitation situées à coté de ce snack bar ont également été légèrement détruites. Les populations venues très nombreuses parlent d’un miracle étant donné qu’aucun blessé en dehors du conducteur du camion n’a été enregistré : « Le véhicule en question a détruit deux maisons d’habitation dans lesquelles les gens dormaient paisiblement. Heureusement que nos chambres n’ont pas été endommagées. J’étais en train de dormir lorsque j’ai entendu un grand bruit. Après mon réveil, j’ai constaté qu’un véhicule avait détruit une bonne partie de la maison. Je croyais qu’il s’agissait d’un rêve au point où je me suis interrogé comment un camion a pu se retrouver ici », affirme un témoin.

A cause de cet accident de la circulation, plusieurs habitants de Nkoabang lieudit carrière sont privés de l’énergie électrique depuis le 28 avril dernier. Plusieurs poteaux électriques ont été endommagés. Selon les témoignages recueillis sur place, le camion venait de Bertoua et se rendait à Douala. Le constat fait par les éléments du maintien de l’ordre révèle que c’est le sommeil qui a fait en sorte que le conducteur du camion perde le contrôle de son véhicule pour finir sa course dans les maisons d’habitation.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on enregistre un pareil accident sur cette route nationale qui permet aux populations de rallier les trois régions septentrionales ainsi que d’autres pays comme la République centrafricaine, le Tchad et le Nigeria. Le 10 avril dernier, un autre camion avait fini sa course à quelques mètres de l’entrée principale du collège la Fierté située au lieu-dit entrée Maetur Nkomo. Ce camion avait détruit deux véhicules sans faire des dégâts en vies humaines.