CAMEROUN :: CHANTIERS URBAINS DE YAOUNDE: KETCHA COURTES LEVE LES OBSTACLES QUI BLOQUENT LES TRAVAUX :: CAMEROON

Afin de s'assurer de leur célérité et du respect des délais contractuels, les chantiers structurants engagés par le chef de l'État à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu) seront désormais suivis de façon hebdomadaire.

Une nécessité dégagée ce jour, mercredi 28 avril 2021, par la visite inopinée de Célestine Ketcha Courtès sur les chantiers. Y étant, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, bras séculier de l'État en aménagement urbain, a pu remarquer comment la non - libération des emprises, constitue un frein énorme à la réalisation des travaux, alors que la CAN 2022 que le Cameroun va accueillir, s'approche à grands pas.

Après une ultime sensibilisation des riverains pourtant bénéficiaires de ces belles voies de communication, Célestine Ketcha Courtès prescrit à la Communauté urbaine de Yaoundé ( CUY) et aux autorités administratives, plus de fermeté et de rigueur envers les récalcitrants. Concrètement, la ministre a prescrit à la CUY, de mettre sur pieds une "Équipe Action CAN » qui travaillera au quotidien avec les autorités administratives, les points focaux Minhdu, les entreprises et les bureaux de contrôle, pour annihiler toute contrainte pouvant plomber l’achèvement de ces voies, conformément aux plannings d’achèvement.

C'est d’ailleurs dans le but d'identifier la chaine des acteurs concernés par les différents blocages observés, et lever tous les obstacles liés à la libération des emprises énoncées par ses collaborateurs en réunion de cabinet d’avril courant, que Célestine Ketcha Courtès s'est personnellement rendue sur les chantiers de Yaoundé ce jour, accompagnée des autorités administratives, de ses services techniques, et des acteurs majeurs comme la Communauté urbaine de Yaoundé et les élus locaux concernés par les actions à mener.

Au total, il s'agit de sept projets importants engagés à Yaoundé par le gouvernement, dans le cadre du Plan d'urgence triennal de la CAN 2022, et du Budget d'investissement public qui, ont été parcourus par la ministre Célestine Ketcha Courtès , au bout d'une vingtaine de points d'arrêt. Du chantier de l'axe Mosquée Essos – Terminus Mimboman à l'autoroute Yaoundé - Nsimalen, en passant par Mimboman / Carrefour Abega / Carrefour Balla / Carrefour Onambelé / Cimetière Fougerolle, Palais des Sports – Montée École de police et bien d'autres, Madame Ketcha Courtès a prouvé qu'elle est une femme de terrain qui ne peut pas se laisser berner par qui tenterait une manipulation sur le taux de réalisation des travaux d'un chantier..

De cette randonnée de Madame Ketcha Courtès, il ressort globalement qu'à cause de l'incivisme des riverains, la CUY et le préfet du Mfoundi éprouvent des difficultés à faire libérer les emprises. Toutefois, la ministre a exprimé sa satisfaction à voir la capitale modernisée, avec de belles voies qui facilitent la mobilité urbaine et concourent à l'amélioration du cadre de vie des Yaoundéens.

Sa joie a cependant été altérée par le manque d’entretien des infrastructures achevées par les mairies et la CUY, ainsi que l'occupation anarchique et le désordre urbain qui s’installent le long de ces belles voies. Avec la courtoisie mais avec la poigne et la fermeté qu'on lui connaît, Celestine Ketcha Courtès a instruit la libération sans délai des zones qui plombent les résultats , et freinent ainsi la bonne exécution des projets d'amélioration de la mobilité urbaine, et du développement urbain, choses qui tiennent le chef de l'État à coeur, conformément aux attributions du Minhdu.

Au terme de cette visite de travail, un chronogramme assorti de différentes dates de libération des emprises, a été défini, et une Équipe Multi acteurs constituée, afin d'évaluer de façon journalière l’exécution des travaux dans le strict respect du chronogramme validé.

l est clair et évident que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, travaille dans son domaine de compétences, pour que non seulement la circulation soit fluide lors de CAN 2022 à Yaoundé, mais aussi pour une capitale politique du Cameroun belle et reluisante.

Camer.be: Darren Lambo Ebelle