CAMEROUN :: RÉCONCILIATION ENTRE SAMUEL ET GEORGETTE ETO’O : CERTAINS PARLENT DE MASCULINITÉ TOXIQUE :: CAMEROON

Après la diffusion des images du footballeur en charmante compagnie il y a quelques semaines, Eto’o a organisé un anniversaire faste pour dit-on se faire pardonner par son épouse.

Une célébration à ciel ouvert de l’infidélité de l’homme, pensent certains internautes qui observent que la majorité des publications sur les frasques de Samuel Eto’o célèbrent «la sérénité d’une femme cocue. Mais rien sur les principes sacrés du mariage», dit Jean Baptiste. Il rajoute qu’il s’agit certes de la vie privée du couple Eto’o mais «que voulons-nous transmettre à nos enfants ?», interroge-il. Il précise «toute femme a droit au respect. Tout homme doit préserver la dignité de sa femme. Si l’argent est au-dessus des valeurs, alors laissons cette hypocrisie. Vivons tous sans principe.», lance-t-il indigné.

Cette actualité de Samuel et Georgette Eto’o suscite de nombreux commentaires, certaines femmes assimilent cet acte à la chosification de la femme. «La masculinité toxique et ses nouvelles formes d’aliénation : je te trompe puis je t’offre un méga anniversaire pour me faire pardonner. L’auto dévalorisation de la femme.», pense Me Félicité Zeifman.

Pour d’autres encore Eto’o est coutumier d’infidélité et se rachète à coups de dépenses faramineuses. Ici, on ne manque pas d’afficher l’affaire Samuel Eto’o avec Nathalie Koah. Les deux ont eu une histoire d’amour qui s’est achevée par des photos sur la toile de Nathalie dénudée. Quelques temps après, Eto’o avait épousé Georgette avec laquelle il vivait en concubinage jusque-là.

«Après l’autre grand coup il lui avait offert le mariage. Après ce nouveau coup, il lui offre un anniversaire surprise. On peut déjà spéculer sur ce qu’il va lui offrir au prochain scandale sexuel. C’est un bon cas d’école ça avec pour thème : Amour & Argent, …. que vaut réellement chacun de ces mots quand les deux cohabitent et surtout l’un abonde», ironise Chimène N.

De l’autre côté il y a ceux qui félicitent l’impassibilité de Georgette. «Nous on met plus les organes Jésus a dit pardonne ton prochain 77fois fois 7 madame Eto’o est unique après tout une femme unique pour un homme unique!!! Qui me donne ton cœur !! ». Beaucoup parlent de maturité, de véritable femme qui sait garder son foyer.

A rappeler qu’au soir du 7 avril, des vidéos ont été diffusées sur Tik Tok affichant Samuel Eto’o qui tenait langoureusement une jeune femme dans ses bras. Des sources la présentaient comme une maitresse de longue date avec laquelle il vit une seconde vie. Samuel est officiellement marié à Georgette depuis 2016.