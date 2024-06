FRANCE :: Affaire Colonel Camerounais à Paris: La Réalité Derrière les Accusations de Viols

Le 5 juin, un article du journal Le Parisien a déclenché une onde de choc dans la communauté camerounaise et terni l'image de la diplomatie du Cameroun. Le titre, "Paris: Soupçonné de viols sur sa fille de 16 ans, un colonel camerounais avance l'immunité diplomatique", a mis en lumière une situation complexe et controversée. L'affaire a suscité des réactions vives, relayées par divers blogueurs et lanceurs d'alertes, soulevant des questions sur la vérité des faits.

Les Faits Accusateurs et la Réalité Familiale

Le principal concerné est le colonel NDZENG MBIDA Bienvenu Désiré, veuf et père de sept enfants, affecté à l'ambassade du Cameroun à Paris en 2019. En 2021, il fait venir ses enfants en France. La tension familiale s'intensifie lorsqu'il entame une relation avec une nouvelle compagne, suscitant la jalousie de ses deux filles aînées.

Le 25 mai, sa fille cadette de 16 ans, que nous nommerons Annette, l'accuse de viol sous l'entremise de sa sœur aînée, Liliane. Les événements qui ont conduit à cette accusation sont chargés de conflits internes, de jalousies et de malentendus. Quelques jours avant, le colonel confisque l'iPhone 11 d'Annette, découvrant des contenus compromettants. La jeune fille, cherchant à récupérer son téléphone, change de comportement, devenant plus serviable, ce qui semble flatter son père.

Le samedi 25 mai, lors d'un barbecue familial à la résidence secondaire de Neuilly-Plaisance, Annette envoie un message à sa copine prétendant avoir été violée par son père. Informée, Liliane réagit violemment, interrompant un moment privé de ses parents pour les accuser et quitter la résidence avec Annette.

La Réaction du Colonel et les Accusations de Viol

Terrifié par les accusations de Liliane, le colonel NDZENG contacte le SAMU pour clarifier la situation. Cependant, Annette résiste à l'examen médical, renforçant les doutes sur la véracité de ses accusations. La police, informée par le SAMU, entre en contact avec la belle-mère et le colonel. Respectant la procédure diplomatique, ils vérifient son identité. Malgré les garanties légales offertes par la Convention de Vienne, la police perquisitionne les résidences du colonel les 29 et 30 mai, sans trouver de preuves incriminantes.

Les Conséquences Diplomatiques

La publication de l'affaire par le site "Police et Réalités" et reprise par Le Parisien a amplifié la controverse, ébranlant la communauté camerounaise. L'ambassade du Cameroun en France, par la voix de l'ambassadeur André-Magnus Ekoumou, a dénoncé cette violation des procédures diplomatiques dans un communiqué le 7 juin. Une note verbale a été envoyée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, rappelant l'importance de respecter les conventions internationales.

L'affaire du colonel NDZENG MBIDA Bienvenu Désiré est un cas complexe où se mêlent des conflits familiaux internes et des procédures diplomatiques sensibles. La couverture médiatique et la réaction publique montrent l'impact profond de telles accusations sur les individus et les institutions diplomatiques. Un mois après, l'incertitude persiste, et les réponses du ministère des Affaires étrangères se font toujours attendre.

Cette affaire, au-delà de ses implications personnelles et familiales, met en lumière les défis de la diplomatie et de la justice en contexte international. Elle rappelle la nécessité de procédures équitables et transparentes, garantissant le respect des droits de tous les protagonistes, tout en maintenant la rigueur des conventions diplomatiques.