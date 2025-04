FRANCE :: MARIE WISDOM SIGNE SON DEUXIEME SUCCES DE LA NUIT DES VALEURS

Comme l’an dernier, au cœur des soirées parisiennes, « la Nuit des Valeurs » a comblé toutes ses attentes. La salle de Pierrefitte-sur-Seine s’étant révélée trop exiguë, c’est à Noisy-le-Sec que Marie Wisdom, femme d’exception et infatigable promotrice culturelle, et son équipe ont choisi d’illuminer, samedi, la ville de Paris lors d’une soirée inoubliable. Plus que jamais, Marie Wisdom a hissé sa signature à un niveau d’excellence rare, et plus rien ne semble pouvoir l’arrêter. Dès l’ouverture, l’affluence impressionnante, le décor soigneusement travaillé et le parterre de personnalités prestigieuses ont donné le ton. Parmi eux, les chefs traditionnels et les représentants des associations du Haut-Kam, fiers gardiens des traditions camerounaises.

On pouvait notamment compter Moukala, venu d’Espagne, figure charismatique et ambassadeur culturel à Madrid ; la délégation de Berlin, dynamique et pleine d’enthousiasme ; ainsi que des représentants de Belgique et des Pays-Bas, venus témoigner leur attachement aux valeurs communes. Sans oublier le couple Pierre Namdji, tout droit venu du Canada, symbole vivant d’une diaspora fidèle et chaleureuse. Sur place, brillait également El Biaz, surnommé que je surnomme ‘le métronome » pour sa forte prestance dans le monde culturel ; Guy Metang, connu pour son engagement indéfectible en faveur de la culture camerounaise ; et Guy Mambo, animateur sensible et inspiré.

Les retrouvailles furent aussi l’occasion de croiser les grandes figures de la scène parisienne, telles que Charly Djoms, artiste incontournable de la diaspora, Madame Pipart, fondatrice visionnaire du Collège Pipart, Nansi Yorick, homme d’affaires reconnu pour sa passion pour l’import-export, Del Valex, artiste polymorphe à l’énergie débordante, et Raphaël Ngankam, technicien de génie de Pipart. Tout cela, sous le regard attentif et bienveillant des reporters de Maiva Photo, photographe passionnée de l’instant, et GPS, reporter infatigable à l’œil acéré.

C’est vers minuit que la soirée a pris son envol. La piste de danse s’est ouverte d’abord sur les rythmes nostalgiques du makossa ancien, enchaînés par des bitkusi endiablés, et des notes de mapouka sensuelles. Pourtant, la véritable étincelle jaillit lorsque retentit le morceau de Martin Mbarga Nguelé, affectueusement surnommé « le père de la police » – un homme adulé par la chanson populaire. À cet instant, toute la salle s’est levée comme un seul corps, électrisée, chantant et dansant avec une ferveur rare.

Il n’était alors plus question que de fête, de partage, et d’hommage. Il serait même tentant de suggérer à l’illustre Martin Mbarga Nguelé de demander à ses éléments de police de se montrer plus cléments, tant l’amour que lui voue le public à Paris est immense et sincère. Aux alentours de deux heures du matin, la soirée a atteint son apogée avec l’entrée des artistes invités. Mani Bella, éclatante de beauté et véritable diva du makossa, fit une apparition magistrale, illuminant la scène de son sourire et de son énergie débordante.

Puis vint Al Tchengo, dont le retour après une longue absence fut salué avec émotion : frais et élégant comme un jeune premier, il redonne vie à la piste de danse dans une ambiance vibrante et chaleureuse. Marie Wisdom a prouvé encore cette année qu’elle est l’étoile montante de la créativité dans le monde du showbiz afro-parisien. Consciente que la culture est un patrimoine précieux, Nadine y insuffle une touche de magie et de renouveau. Comme l’année précédente, Marie Wisdom voulait faire de cette soirée une célébration des retrouvailles. Car la vie, avant tout, est faite de rencontres précieuses parfois oubliées. Elle rêve d’une humanité réunifiée, de liens renoués au-delà des frontières, ce qui la distingue profondément dans sa démarche : c’est pourquoi elle a nommé cette soirée « La Nuit des Valeurs » – valeurs traditionnelles, humaines, éthiques et du vivre-ensemble.

Pour elle, la valeur est une notion universelle, un trésor qui se partage avec le monde entier. Ainsi s’écoule le fleuve de l’existence : pour Marie Wisdom, il faut naviguer avec foi, audace, espoir et tendresse. Car vivre, c’est danser sous la pluie du destin, c’est cueillir la lumière fragile de l’instant avant qu’elle ne s’évanouisse. La vie est une étoile filante : trop brève pour être ignorée, elle demande à être contemplée avec émerveillement et intensité. À travers cette Nuit des Valeurs, Nadine souhaite non pas seulement organiser une fête mais surtout elle souhaite tisser un doux songe éveillé de joie pure, une promesse silencieuse que chacun portera au plus secret de son âme.