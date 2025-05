Journée Spéciale à Bruxelles : IA et Développement Durable en Afrique à l’Honneur :: AFRICA

Dans le cadre du lancement effectif de ses activités, l'Institut Rhumsiki des Études Stratégiques (IRES) organise une journée spéciale sur le thème « L’intelligence artificielle au service du développement durable en Afrique ». Elle aura lieu en Belgique le samedi 3 mai 2025 au GC Pianofabriek, situé Rue du Fort 35, 1060 Bruxelles.

Compte tenu de l’importance du thème, la journée sera de type hybride : virtuelle et en présentielle , permettant aux participants d'y assister en ligne via un live streaming ou en personne afin d’exploiter les opportunités de networking et d’échanges.

Cette première journée réunira un panel d’experts académiques et professionnels de renom afin d’explorer les opportunités pratiques qu’offre l’intelligence artificielle (IA) pour relever les défis du développement durable en Afrique.

Un programme riche et intervenants

La journée débutera à 9h00 par l'enregistrement et l'accueil des participants, suivi d’une séance d’ouverture présidée par le Docteur Aminou Mal Adji, Président du Conseil d’Administration de l’IRES. Le Professeur Alain Mille, expert en intelligence artificielle de l'Université de Lyon, prononcera le discours inaugural.

Au fil de la journée, plusieurs thématiques majeures seront abordées, notamment :

IA et croissance économique durable – Prof. Thierry Amougou (UCLouvain)

– Prof. Thierry Amougou (UCLouvain) IA et lutte contre le changement climatique – Dr. Aminou Mal Adji (Président du Conseil d’Administration de l’IRES, Retraité de l’Agence Spatiale Européenne)

– Dr. Aminou Mal Adji (Président du Conseil d’Administration de l’IRES, Retraité de l’Agence Spatiale Européenne) IA et amélioration de l’agriculture – Dr. Oumarou Balarabé (Consultant International)

– Dr. Oumarou Balarabé (Consultant International) IA et accès à l’apprentissage et à la formation pour réduire les inégalités – Prof. Alain Mille (Université de Lyon)

– Prof. Alain Mille (Université de Lyon) IA opportunité pour l'Afrique, de la donnée à la géopolitique – Monsieur Joël Parfait Kuaté, Entrepreneur Tech, auteur, Consultant en Transformation Numérique.

– Monsieur Joël Parfait Kuaté, Entrepreneur Tech, auteur, Consultant en Transformation Numérique. Les Facteurs influençant l’IA pour des pratiques durables dans les organisations : une approche quantitative par PLS-SEM - RAZZOUKI Mustapha, Maître de conférences à la Faculté d’Economie et de Gestion, Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal, Maroc

L’entrée à la conférence est ouverte à tous. Une inscription préalable via le site web de l’IRES est souhaitée.

Informations pratiques et inscriptions