CAMEROUN :: Christian Ntimbane " MON PROGRAMME NE CESSE D’INSPIRER LES AUTRES CANDIDATS ! CAS DE CABRAL LIBII" :: CAMEROON

Il y a quelque temps, dans un discours à la nation le 31 décembre 2023,je constatais que le Président Paul BIYA adoptait ma proposition de faire de l’or du Cameroun la principale source de financement rapide de notre développement, hier soir en suivant avec grand intérêt quelques points saillants du passage à l’émission de grande écoute de Canal 2 sur l’élection présidentielle du brillant journaliste Rodrigue TONGUE, le candidat annoncé à l’élection présidentielle ,Monsieur Cabral LIBII ,a virilisé à son compte la pertinence des orientations économiques que j’ai toujours défendues, pour tous ceux qui me suivent sur mes murs et interventions dans les médias et réseaux sociaux.

Cette appropriation des pans de mon projet économique du Cameroun que certains érudits comme Dieudonné Essomba, ont à plusieurs reprises, penser qu’ils étaient irréalisables, démontre simplement le caractère decoiffant de mes propositions pour relever notre pays.

En effet, dans mon projet présidentiel, je parle de l’augmentation exponentielle du budget du Cameroun, à 20.000 milliards FCFA dès 2026, et ce, sans endettement de l’Etat. Simplement par la sécurisation des recettes fiscales notamment la TVA et de l’exploitation des richesses minières extractives, particulièrement l’or dont l’exclusivité de l’achat sera réservée à l’Etat. C’est à dire aucun particulier ne pourra plus exporter notre or qui couvre l’équivalent de 20% du territoire national.

Car lorsque L’Etat a seul le monopole de l’achat de l’or, les recettes de vente de l’or à l’extérieur sont sécurisées, permettant ainsi le rapatriement des devises. Ce qui n’est pas le cas avec les particuliers surtout les étrangers. (Voir captures ci- jointe).

C’est pratiquement ce que pense le candidat Cabral LIBII qui projette un budget de 15000 milliards FCFA, l’optimisation fiscale, l’exploitation de l’or par l’Etat à travers la Sonamines, la diminution de 13% de l’endettement par emprunt.》

Christian Ntimbane Bomo

Société Civile dès Réconciliateurs, Candidat déclaré à l’élection présidentielle.