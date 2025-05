CAMEROUN :: Francis Ngannou réagit à l’accident mortel impliquant une adolescente à Yaoundé :: CAMEROON

Francis Ngannou, star mondiale du MMA et de la boxe anglaise, s’est exprimé ce vendredi après les allégations le liant à un tragique accident mortel survenu à Yaoundé, au Cameroun, le dimanche de Pâques. Selon plusieurs médias locaux, le combatif athlète de 38 ans aurait percuté une moto, causant le décès d’une jeune fille de 17 ans.

Les faits et la réaction de Ngannou

D’après les informations relayées par TMZ, Francis Ngannou aurait immédiatement secouru la victime en la transportant à l’hôpital, tout en apportant un soutien financier pour les soins médicaux. Malheureusement, l’adolescente n’a pas survécu à ses blessures. Dans un communiqué émouvant, le Camerounais a déclaré : « Mon cœur est brisé par cette perte dévastatrice. Depuis le début, je suis aux côtés de la famille, offrant soutien, réconfort et mes plus sincères condoléances. »

L’ancien champion de l’UFC a également précisé avoir rencontré les proches de la victime en privé pour partager leur chagrin, promettant de les accompagner « à chaque étape du processus ». Une enquête en cours empêche toutefois Ngannou de s’exprimer plus en détail sur les circonstances exactes de l’accident.

Un contexte personnel déjà douloureux

Cette tragédie intervient moins d’un an après la mort de son fils de 15 mois en avril 2024, un drame qui avait profondément marqué le sportif. À l’époque, il avait trouvé la force de remonter sur le ring, remportant la ceinture des poids lourds du PFL face à Renan Ferreira. « La raison pour laquelle j’ai pris ce combat, c’est que je n’imaginais pas de meilleure manière pour honorer mon fils », avait-il confié.

Implications et réactions publiques

Si Francis Ngannou affirme porter « la douleur » de la famille endeuillée, les autorités camerounaises restent prudentes, soulignant que l’enquête en cours déterminera les responsabilités. Les réseaux sociaux sont partagés entre soutien à l’athlète, connu pour son humilité, et demandes de transparence.

Ce nouveau drame relance également le débat sur la sécurité routière à Yaoundé, une métropole où les accidents de moto sont fréquents. Les habitants espèrent que cette affaire sensibilisera les pouvoirs publics à renforcer les infrastructures.