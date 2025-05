FRANCE :: WORA STRATCOM AGENCY : L’EXCELLENCE AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION

Dans un monde en constante mutation, où l’image, le discours et la stratégie sont devenus des leviers incontournables de visibilité, d’influence et de performance, Wora Stratcom Agency se positionne comme un partenaire de référence en matière de communication globale et stratégique. Forte d’une expertise transversale et d’une approche résolument personnalisée, notre agence met en œuvre des solutions innovantes, adaptées à chaque besoin, à chaque cible, à chaque contexte.

Communication générale : structurer, incarner, rayonner

Nous accompagnons les institutions, entreprises, associations et particuliers dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication efficaces et cohérentes. Nos services comprennent notamment :

• La rédaction de plans de communication sur mesure, alignés avec vos objectifs et vos publics cibles ;

• Le community management sur les réseaux sociaux (animation, création de contenu, veille, modération) ;

• La création de contenu éditorial (articles, discours, storytelling, slogans, communiqués de presse) ;

• La conception de supports visuels et audiovisuels (affiches, flyers, vidéos institutionnelles, etc.) ;

• L’audit et le repositionnement stratégique de l’image de marque .

Communication politique : incarner une vision, mobiliser une opinion

Spécialisée dans l’accompagnement des acteurs publics, des leaders d’opinion et des candidats, notre agence conçoit des stratégies de communication politique intégrées, à forte valeur ajoutée.

Nos interventions incluent :

• La construction de l’identité politique (positionnement, image publique, éléments de langage) ;

• L’élaboration de plans médias et de campagnes électorales multicanal ;

• Le coaching en prise de parole publique, en rhétorique et en gestion d’interviews ;

• La veille stratégique et l’analyse de l’opinion publique ;

• La gestion des réseaux sociaux à visée électorale ou institutionnelle.

Formation : transmettre les savoirs, renforcer les compétences

Nous croyons en la transmission des compétences comme levier de transformation individuelle et collective. Nos modules de formation, conçus pour être à la fois théoriques et pratiques, couvrent entre autres :

• Les fondamentaux de la communication digitale et institutionnelle ;

• Les techniques de rédaction professionnelle et de communication de crise ;

• Le community management et la stratégie de contenu ;

• La communication politique et électorale ;

• Les relations médias et la gestion d’image.

Toutes nos formations sont adaptables en fonction du niveau, des objectifs et du profil des apprenants (particuliers, entreprises, institutions).

Conseil stratégique : analyser, orienter, décider

Grâce à une veille constante et une analyse fine des contextes, Wora Stratcom Agency offre un accompagnement en stratégie de communication et de positionnement, en amont comme en aval de vos projets. Nous vous assistons dans :

• Le diagnostic stratégique de vos dispositifs de communication ;

• L’élaboration de chartes et de lignes éditoriales ;

• Le pilotage de projets de transformation de l’image ou de la culture organisationnelle ;

• La gestion de la réputation et des situations sensibles (communication de crise).

Médias et événementiel : créer l’impact, amplifier les messages

Nous concevons et orchestrons des événements à forte portée symbolique et médiatique, tout en assurant leur visibilité sur les canaux traditionnels et numériques.

Nos services incluent :

• La couverture médiatique d’événements (conférences, colloques, lancements de produits, campagnes publiques) ;

• La relation presse et organisation d’interviews ciblées ;

• La création de concepts événementiels originaux ;

• La mise en réseau avec des journalistes et médias partenaires ;

• La diffusion et amplification digitale des événements.

Production : donner vie à vos idées, incarner vos récits

De l’idée à la réalisation, Wora Stratcom Agency produit des contenus professionnels à forte valeur visuelle, narrative et stratégique.

Nous réalisons :

• Des vidéos promotionnelles ou institutionnelles, scénarisées avec soin ;

• Des podcasts, documentaires courts et spots de sensibilisation ;

• Des contenus visuels professionnels pour les réseaux sociaux, sites web ou médias ;

• Des books de campagne ou catalogues d’image de marque.

Des tarifs préférentiels et personnalisés Conscients des réalités économiques de nos clients, nous pratiquons des tarifs accessibles et ajustables, établis après une évaluation précise des besoins. Notre démarche est fondée sur la transparence, la confiance et l’engagement.

Contactez-nous WORA STRATCOM AGENCY Téléphone : 06 86 56 11 12 Mail : mireilletolomei@gmail.com