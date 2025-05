CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Le Groupe de Douala Désigne Cinq Leaders pour une Opposition Unie :: CAMEROON

À cinq mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, le Groupe de Douala a dévoilé les noms des cinq figures clés retenues pour incarner une opposition consensuelle face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Cette coalition, lancée en janvier 2024, vise à unir les forces politiques et civiles autour d’une candidature unique, rompant avec les divisions passées.

Les Cinq Visages de l’Opposition Consensuelle

La plateforme provisoire regroupe des leaders historiques et émergents :

- Akere Tabeng Muna (Parti Univers), ancien bâtonnier et figure de la lutte anticorruption.

- Cabral Libii (Pcrn), président national du Parti camerounais pour la reconstruction nationale.

- Joshua Osih (Sdf), à la tête du Social Democratic Front.

- Tomaino Ndam Njoya (Udc), présidente de l’Union démocratique du Cameroun.

- Maurice Kamto (Mrc), leader charismatique et candidat de 2018.

Groupe de Douala : Une Stratégie Héritée de 1992

Inspiré par l’Union pour le changement de 1992 – menée par feu Ni John Fru Ndi , ce collectif entend éviter l’éparpillement des voix. « Nous actualisons un modèle qui a failli réussir il y a 30 ans », explique Sam Backa, l’un des coordinateurs. L’objectif : désigner un candidat incitant au changement réel, capable de mobiliser les urbains et les ruraux.

Conditions et Exigences pour une Candidature Unique

Les discussions en cours portent sur :

- Un programme commun : Priorités économiques, lutte contre la corruption, décentralisation.

- Un mécanisme de désignation : Primaires internes ou consensus par les leaders ?

- Le financement : Mutualiser les ressources pour concurrencer le Rdpc.

Ouverture à la Société Civile et Aux Nouveaux Acteurs

Le Groupe de Douala, piloté par Anicet Ekane et Henriette Ekwe, appelle les organisations civiles et partis non représentés à les rejoindre. Une exigence : s’engager contre la fraude électorale et pour une transition pacifique.