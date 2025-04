FRANCE :: Célébrons un grand homme de culture : Guy Alexandre Mambo.

Aujourd’hui, un homme de culture d’exception célèbre une année de plus. En cette journée particulière, je lui souhaite une fête remplie de joie, de paix, et surtout d’un immense amour.

Figure incontournable des grands événements sur la scène parisienne, Guy Alexandre Mambo est de tous les combats culturels. Il ne ménage aucun effort pour faire rayonner la culture africaine en général, et la culture camerounaise en particulier.

En ce jour qui t’est dédié, reçois mes bénédictions les plus sincères. Que cette nouvelle année de vie t’apporte encore plus de réussite, de santé et d’inspiration.

Bonne fête à toi, l’homme des grandes causes culturelles.