GABON :: Le Président Clotaire Oligui Nguema et Tony Elumelu s’engagement pour le Développement de l'Afrique

Le Président de la République gabonaise, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décerné l’une des plus prestigieuses distinctions Nationales, le grade de Commandeur dans l'Ordre National du Mérite gabonais, à M. Tony Elumelu, Président du Groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Fondation Tony Elumelu.

Cette haute distinction récompense la contribution durable de Tony Elumelu au développement économique de l'Afrique, notamment son impact sur l'entrepreneuriat des jeunes et la croissance des infrastructures au Gabon et dans d’autres pays africains.

la cérémonie qui s’est tenue lundi 05 mai 2025 au Palais présidentiel à Libreville, pour Oligui Nguema, « Tony Elumelu est non seulement un entrepreneur visionnaire, mais aussi un ami dévoué de notre nation, le Gabon. À travers sa Fondation et le Groupe UBA, il a constamment démontré qu'investir en Afrique n'est pas seulement une bonne affaire, c'est la clé de notre avenir commun. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme dont les actions continuent d'autonomiser la jeunesse africaine et d'inspirer des nations entières. »

Tout en saluant cette distinction, Tony Elumelu, qui a effectué plusieurs visites de haut niveau au Gabon ces derniers mois, a exprimé sa profonde gratitude et a réaffirmé son engagement à soutenir le programme de développement du pays : « Je suis profondément touché par cet honneur. Il reflète non seulement mon parcours personnel, mais aussi une conviction commune : les solutions africaines, les entrepreneurs africains et les institutions africaines façonneront l'avenir de ce continent. Le Gabon possède un potentiel énorme, et je suis fier que la Fondation Tony Elumelu et le Groupe UBA puissent contribuer à le libérer »

Bien plus, « C'est plus qu'une médaille c'est un rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu'Africains. Chez UBA et la Fondation Tony Elumelu, nous restons déterminés à bâtir des ponts, non seulement entre les nations, mais aussi entre l'ambition et les opportunités. »



Cette reconnaissance intervient à un moment charnière pour le Gabon, alors que le pays accélère sa relance économique et place la croissance inclusive au cœur de sa stratégie sous la nouvelle direction présidentielle.

L'engagement de Tony Elumelu se concentre sur deux piliers clés : le financement des infrastructures, essentiel à la transformation économique à long terme, et l'entrepreneuriat des jeunes, soutenu par la Fondation Tony Elumelu, qui offre chaque année des formations, du mentorat et 5 000 dollars de capital d'amorçage non remboursable aux jeunes entrepreneurs gabonais et africains.

Ce prix souligne également le renforcement du partenariat financier entre le Gabon et United Bank for Africa (UBA), forte de sa présence au Gabon et sur continent en tant que moteur essentiel de l'inclusion financière et du développement.