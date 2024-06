Double nationalité au Cameroun : Un serpent de mer qui continue de diviser ? :: CAMEROON

La question de la double nationalité revient régulièrement sur le devant de la scène au Cameroun. Réclamée depuis de nombreuses années par la diaspora camerounaise, elle continue de susciter des débats houleux et à diviser la classe politique.

Une question posée par la diaspora

Lors d'une récente session parlementaire, l'honorable Djeumeni Benilde a interpellé le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, sur la question de la double nationalité. Elle a notamment dénoncé l'application "à tête chercheuse" de cette disposition, soulignant que certains Camerounais de la diaspora se voient écartés de certaines fonctions à cause de leur double nationalité, alors que d'autres, haut placés, semblent bénéficier d'un traitement de faveur.

Une réponse nuancée du ministre

Dans sa réponse, le ministre Mbella Mbella a rappelé qu'il n'était pas de son ressort de nommer les personnalités en question. Il a évoqué le concept de "droit de préemption", qui accorderait à certaines personnalités un droit de priorité pour certaines fonctions. Le ministre a toutefois éludé la question de l'application inégale de la disposition relative à la double nationalité.

Un débat loin d'être tranché

La question de la double nationalité au Cameroun est loin d'être tranchée. Si certains y voient une solution pour favoriser le développement du pays en mobilisant les compétences de la diaspora, d'autres craignent qu'elle ne nuise à l'unité nationale et à la souveraineté du pays.

Un enjeu crucial pour l'avenir du Cameroun

Le débat sur la double nationalité est un enjeu crucial pour l'avenir du Cameroun. Il est important que les différentes parties prenantes puissent se réunir pour discuter de cette question de manière apaisée et constructive afin de trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre.

La question de la double nationalité au Cameroun est complexe et suscite des passions. Il est important de l'aborder de manière objective et sereine afin de trouver une solution qui permette à la fois de préserver l'unité nationale et de tirer profit des compétences de la diaspora.