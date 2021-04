CAMEROUN :: Le Maréchal Papillon accusé d'avoir distrait 50 mille FCFA d'un argent envoyé à Longuè Longuè :: CAMEROON

Passe d'armes entre les artistes camerounais Longuè Longuè et Le Maréchal Papillon.

Le premier accuse le second d'avoir distrait 50 000 francs CFA, sur une somme totale de 100 000 francs CFA envoyée par le président du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical ( Sonacam), chargée du recouvrement et de la gestion du droit d'auteur en la matière.

En effet, au cours de l'émission " Le Mag " diffusée par la Crtv le media audiovisuel gouvernemental camerounais, en la date du 20 février 2021, l'artiste musicien Longuè Longuè, était l'invité d'Eric Christian Nya qui anime ce crochet télévisé. Interrogé par le très lucide et talentueux animateur sur l'accident de circulation dont il a été victime, Longuè Longuè affirme avoir reçu une visite d'une délégation de la Sonacam, conduite par l'artiste Papillon. Ce dernier lui remet une enveloppe contenant 50 000 francs CFA, de la part de la Sonacam, en signe de solidarité au malheur qui l'a frappé. Selon l'extrait de la vidéo de cette émission mise en ligne depuis hier, Longuè Longuè appelle Sam Fan Thomas, légendaire artiste, et Pca de la Sonacam, pour le remercier pour la délégation dépêchée à son chevet, tout en accusant réception des 50 000 francs CFA reçus.

" J'ai été victime d'un accident, Papillon était parmi les gens que la Sonacam a envoyé pour me donner 100 000 francs. Quand ils sont arrivés, ils m'ont tendu l'enveloppe, et il n'y avait que 50 000 francs. Le Pca de la Sonacam Sam Fan Thomas m'a appelé, il m'a dit que c'était 100 000 qu'on devait me remettre", confesse auteur du célébrissime single " Ayo Africa".

Mais, le mercredi, 21 avril 2021, incriminé par son confrère, Le Maréchal Papillon a réagi sur sa page Facebook, traitant Longuè Longuè de menteur, à travers un court texte laconique, dépourvu de tout argument, et fait de jeu de sonorités, comme dans un vers. " Longuè Longuè calme-toi : toutes ces histoires sont fausses comme des fausses sceptiques", écrit le Maréchal Papillon.

Seulement, l'artiste Papillon n'a pas bonne presse auprès de l'opinion. On le dit crûment malhonnête sans scrupules. Une réputation que l'artiste ne nie pas cependant, mais qu'il justifie par des formules ou préceptes philosophiques du genre " dans les affaires, on peut perdre comme on peut gagner, et si tu n'es pas éveillé et tu es bête et que je te bouffe, où est le problème.".

De toute façon, pour qui connait l'artiste Longuè Longuè, rien n'est terminé, et Le Maréchal Papillon l'apprendra à ses dépens, étant entendu que les sorties de Longuè sur Facebook, drainent d'innombrables milliers d'internautes et de followers.