CAMEROUN :: Nécrologie : Mort de Germaine Ahidjo la veuve d'Ahmadou Ahidjo :: CAMEROON

Annoncée morte à plusieurs reprises par la rumeur, Germaine Habiba Ahidjo a tiré sa révérence dans la nuit du 19 au 20 avril 2021, depuis Dakar où elle était en exil depuis près de 30 ans.

Germaine Habiba Ahidjo était la toute Première dame du Cameroun, épouse d'Ahmadou Ahidjo le tout premier président du Cameroun. Ahmadou Ahidjo démissionne le 04 Novembre 1982, et cède le pouvoir à Paul Biya son successeur constitutionnel. Leurs relations se dégradent très rapidement, et Ahidjo est contraint à l'exil. Il meurt le 30 novembre 1989 à Dakar au Sénégal, et ses restes ne seront jamais rapatriés au Cameroun.

Morte des suites de maladie, Germaine Habiba Ahidjo laisse une famille déchirée, partagée, relativement au régime de Yaoundé. Elle abandonné définitivement le combat pour le retour des restes de son époux auxquels elle s'est joint cette nuit. Le tout premier couple présidentiel camerounais repose donc désormais à Dakar pour l'éternité.

Mama Germaine, au moment où tu nous quittes, notre coeur est dans la tristesse, notre cœur est dans l'amertume et l'affliction. Par un malheureux accident de l'histoire de notre pays, par ses contingences, tu meurs loin de tes terres natales, tu reposes à des milliers de kilomètres de tes ancêtres.

En ce jour de deuil, nous nous inclinons respectueusement devant ton illustre mémoire, et rendons grâce à Dieu pour de longs, mais peut-être douloureux jours qui ont été tiens sur la Terre. Nous te présentons nos sincères regrets et excuses pour cela, et espérons que le chef de l'État Paul Biya dans sa magnanimité, ordonnera le rapatriement de tes restes, ainsi que ceux de ton illustre époux, le Président El Hadj Ahmadou Ahidjo au pays, afin de panser les blessures de ce douloureux passage de l'histoire du Cameroun.

Adieu Matriarche !