CAMEROUN :: Carnet noir: Mort du Pr. Maurice Tsalefac, doyen de la Fac LSH de l'université de Dschang :: CAMEROON

L'Université camerounaise encore endeuillée.Le Prof. Maurice Tsalefac, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FALSH) de l'Université de Dschang ( département de la Menoua, région de l'Ouest Cameroun), est mort.

Le Professeur des universités en Géographie, selon nos sources, est mort de Covid- 19. Le Prof. Tsalefac est mort à 04 heures du matin à Bafoussam, en ce jour du dimanche 18 avril 2021. Il a été référé à Bafoussam vendredi dernier, suite aux complications liées à sa maladie.

Né le 03 mars 1957 à Bafou, arrondissement de Nkong- ni dans le département de la Menoua, région de l'Ouest Cameroun, le Prof. Maurice Tsalefac meurt à 64 ans.

Il était doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université de Dschang, depuis 2014. En 1974, il décroche son baccalauréat A4 au lycée Joss de Douala, avec pour camarade, un certain Achille Mbembe. Les deux camarades font chemin à part à l'université du Cameroun à Yaoundé : Maurice Tsalefac choisit la Géographie, et Achille Mbembe, l'Histoire.

D'une humilité et accessibilité déconcertantes, le Prof. Maurice Tsalefac aura capitalisé sa gloire académique, dans le domaine de la climatologie.

Une pensée profonde pour son épouse et ses enfants, une pensée profonde pour sa famille, ses amis et connaissances.

Adieu Grand Prof, et que soit maudit le Coronavirus, et qu'il meurt d'une vile et belle mort !