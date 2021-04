MONDE ENTIER :: La question de la cybersécurité :: WORLD

C’est la question qui taraude beaucoup de gouvernements africains : comment mettre au premier plan la question de la cybersécurité et comment informer la population des dangers du numérique ? En effet, si la question de l’espionnage et des crimes organisés préoccupe les strates politiques, le vol de données est au cœur de campagnes de sensibilisation pour le plus grand public.

C’est ainsi que Minette Libom li Likeng, la ministre des Postes et Télécommunications, a décidé de s’attaquer à ce problème, notamment avec son point presse du 1er avril dernier, dans lequel elle sensibilisait la population à la gestion de leurs données. Car on le sait, la donnée, considérée comme le « pétrole du futur », ou le « diamant du siècle » selon la ministre, sera bientôt au centre de l’économie mondiale.

Des cyber-attaques de plus en plus fréquentes

Photo par Inconnu, CC0

Légende : Les pirates s’attaquent de plus en plus aux systèmes gouvernementaux africains

De nos jours, Internet est devenu une arme politique. Et c’est d’autant plus inquiétant lorsque l’on assiste chaque année à des guerres numériques entre plusieurs pays, utilisant le web pour attaquer leur adversaire, que ce soit économiquement ou politiquement. On se souvient par exemple de la cyber-attaque qui a visé un site gouvernemental éthiopien en juin dernier : un groupe de pirates informatiques basés en Égypte ont ainsi tenté de faire pression à l’Éthiopie à propos du projet de barrage du GERD (Grand Ethiopian Renaissance).

Mais la déstabilisation d’un pouvoir politique n’est pas le seul but de ces attaques. En effet, les virus d’espionnage, comme le célèbre logiciel de surveillance Pégase qui a infecté les systèmes de nombreux pays africains, restent un problème majeur. Se protéger contre ces méthodes est donc devenu essentiel, que ce soit au Cameroun ou dans le monde entier.

La question des réseaux sociaux

Photo par Inconnu, CC0

Légende : De nombreuses données sont collectées sur les réseaux sociaux

La ministre Minette Libom li Likeng a également voulu communiquer à la population l’importance d’une responsabilité dans l’usage des réseaux sociaux. En effet, ces entreprises sont connues pour collecter les données personnelles de leurs utilisateurs, souvent à leur insu. On pourrait ainsi se remémorer le scandale qui a lié Facebook et l’entreprise Cambridge Analytica lors des élections présidentielles américaines. Même si le réseau social américain de Mark Zuckerberg a promis d’aider le gouvernement camerounais à lutter contre les fake news , son usage des données collectées reste problématique.

Alors que la nouvelle génération a grandi avec les réseaux sociaux et qu’ils l’utilisent pour s’amuser ou se divertir, il est désormais important qu’ils soient au courant de certains risques qu’ils encourent lors de leur usage. Outre le vol de données qui peut avoir de fâcheuses conséquences, il est important de sensibiliser la population au harcèlement numérique, qui touche de nombreuses personnes. De plus, il est également essentiel de présenter les risques du partage d’informations personnelles avec des inconnus en ligne. Informer le grand public sur la question de la cybersécurité semble désormais être une priorité pour le gouvernement camerounais.

S’éduquer sur la cybersécurité

Il est parfois difficile de se renseigner sur les différentes manières de se protéger contre la cybercriminalité. Les méthodes des pirates informatiques ne cessent d’évoluer et on assiste chaque année à l’apparition de nouveaux virus. Les tentatives de phishing (techniques frauduleuses pour soutirer des informations personnelles aux internautes) sont également parfois difficiles à identifier. Mais dans ce contexte où toute la connaissance est à portée de clic sur internet, de nombreuses écoles en ligne ont émergé ces dernières années : qu'il s'agisse de poker, d'anglais ou de code informatique, le savoir est désormais disponible à tous.

Parmi toutes ces formations, l'Institut français de sécurité a mis à disposition un Mooc gratuit pour s'initier à la cybersécurité. Grâce à ces cours sur internet, tous les internautes peuvent désormais s’informer et s’initier aux meilleurs moyens de protéger leurs données et leur vie privée en ligne, ainsi que leurs outils numériques des pirates informatiques.

Il existe également de nombreux webinaires qui sont proposés afin de sensibiliser la population sur cette question de la cybercriminalité. Cependant, parce que les méthodes évoluent sans cesse et que les pirates essaient toujours d’inventer de nouvelles méthodes de piratage, il est important d’effectuer une veille régulière afin de mettre à jour ses connaissances et de savoir repérer les techniques utilisées les plus récentes.