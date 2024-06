Le capitaine des Lions du Cameroun promet une victoire sur les Panthères d’Angola. :: CAMEROON

Après son éclatante victoire sur le Cap-Vert par un score de 4 buts à 1, l’équipe nationale du Cameroun affronte ce jour les Panthères Noires d’Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans la tanière des Lions, la sérénité est de mise et la victoire assurée.

Au cours d’une interview d’avant-match, Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables, a rassuré : « Nous allons gagner contre l’Angola pour faire plaisir à tous les Camerounais » avant de donner une précision importante sur la position de l’équipe nationale sur le conflit Minsep-Fecafoot : « Nous avons l’homme qu’il faut à la FECAFOOT et un ministre qui écoute nos doléances. La paix est en train de revenir petit à petit sur les mésententes concernant la nomination du coach. »

Et le capitaine a conclu : « Que les gens arrêtent de manipuler l’opinion sur le conflit entre le Minsep et la Fecafoot. »

Faut-il le rappeler, les Lions du Cameroun ont renoué avec les scores fleuves par leur victoire sur l’équipe du Cap-Vert. Une victoire que la presse a traitée au superlatif. Le journal La Météo a eu les mots justes avec « Les Lions retrouvent leur grandeur ». Ce 8 juin, au stade Ahmadou Ahidjo, malgré un environnement gangréné par les conflits et seulement trois jours de stage, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont apparus comme exorcisés. Une logique partagée par le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, pour qui « Les Lions assurent ». C’est une équipe du Cameroun conquérante et convaincante qui a repris la première place du groupe D devant la Libye, grâce à sa victoire face au Cap-Vert (4-1).

Le quotidien Le Messager ironise avec « Du bouillon de Requin à la table des Lions indomptables ». Conduit par Vincent Aboubakar, auteur d’un doublé, la sélection nationale fanion, insensible au conflit latent qui oppose la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) au ministère des Sports et de l’Éducation physique, a laminé le Cap-Vert (4-1) samedi 8 juin au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ce que Mutations appelle « Le festin des Lions ». Libérés, appliqués et concentrés sur l’objectif de qualification pour la Coupe du monde 2026, les poulains de Marc Brys ont assuré face aux Requins bleus samedi avant de s’envoler pour Luanda, où ils affrontent l’Angola demain.

Le quotidien Le Messager revient sur le match Angola-Cameroun de ce jour et affirme que « Les Lions indomptables sereins malgré la tempête… ». Leaders du Groupe D avec sept points, les Lions indomptables affrontent sur la pelouse du stade du 11 novembre de Luanda, la sélection des Palancas Negras d’Angola ce mardi dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Malgré l’interminable guerre Minsep-Fécafoot qui s’est exportée, Aboubakar et ses camarades promettent de (re)faire le job.