CAMEROUN :: CINQ (05) OCCUPANTS D'UN TAXI ECHAPPENT MIRACULEUSEMENT A LA MORT DANS LA VILLE DE YAOUNDE :: CAMEROON

Aux premières heures de cette matinée, alors qu'on assiste à un effrayant accident dont le bilan était loin d'être une tragédie sur l'axe qui relie les quartiers Nkoabang et Biteng de la capitale politique camerounaise, une panique général innonde le périmètre du drame.

Au contact, Il s'agit d'un camion transportant visiblement un conteneur chargé du bois qui a perdu son système de freinage à quelques mètres de la zone dite "Entrée Maetur Biteng" avant de finir sa course sur un taxi transportant cinq (05) personnes.

Plus de peur que de mal et comme par miracle, le conducteur dudit taxi et les autres occupants s'en sont sortis saints et saufs, ceci grâce à la bravoure des riverains immédiatement déployés sur le site.

À l'observance, on a pu constater un sentiment de bénédiction sur les visages de ceux qui devraient se faire passer pour des victimes, mais, qui par la Grâce de Dieu, ont plutôt frôlé la mort à un centime près.

Comme quoi, si Dieu ne décide pas de votre jour, même noyé dans l'océan vous vous en sortirez vivants.