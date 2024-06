CAMEROUN :: Un nouveau drame à Yaoundé : Corps sans vie retrouvé à Tongolo :: CAMEROON

Un énième drame a secoué le quartier Tongolo à Yaoundé ce dimanche matin. Un corps sans vie a été découvert par des riverains, gisant dans une rigole, non loin de la pharmacie du quartier. La victime, identifiée comme Samuel Fotsing, un cordonnier de 33 ans, laisse derrière lui une famille éplorée et un quartier en état de choc.

Alertés par les habitants, les membres de la famille du défunt se sont précipités sur les lieux, la douleur et l'incompréhension se lisant sur leurs visages. Selon l'un de ses proches, Samuel Fotsing avait quitté son domicile la veille sans donner de nouvelles, laissant craindre un règlement de comptes.

Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur place et ont procédé à l'évacuation du corps vers la morgue d'un hôpital de la ville. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'identifier les auteurs de ce crime odieux.

Ce fait divers n'est malheureusement pas isolé à Tongolo, où les habitants vivent dans une psychose permanente à cause de l'insécurité grandissante. "C'est devenu invivable ici", s'exclame Guy, un riverain. "Chaque année, on retrouve des corps sans vie un peu partout. On a l'impression d'être abandonnés par les autorités."

Même sentiment d'impuissance pour dame Nyabout, callboxeuse dans le quartier : "Je ne peux plus sortir de chez moi sans avoir peur. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est vraiment trop !"

Les cris de détresse des habitants de Tongolo résonnent comme un appel à l'aide pressant lancé aux autorités camerounaises. La sécurité des citoyens est un droit fondamental et il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ce cycle de violence qui endeuille les quartiers de Yaoundé.