CAMEROUN :: Score à la mi-temps : Match nul entre Samuel Eto’o Fils et Narcisse Mouelle Kombi :: CAMEROON

Le feuilleton de l’affaire qui oppose depuis peu le Ministère Camerounais des Sports et de l’Education Physique et la fédération Camerounaise de Football FECAFOOT at elle atteint son épilogue ? Toujours est-il qu’un épisode a été franchie hier jeudi 30 Mai. Apres les échauffourées Entre le Ministre et le Président de la FECAFOOT, l’apaisement. La presse y est revenue, rivalisant de titres et d’analyse.

La balle est désormais au centre, pour la suite de la partie. Avec de nombreux défis à relever dans les compétitions qui appellent l’équipe Nationale du Cameroun : les lions indomptables.

Depuis hier, la Crise Minsep-Fecafoot commence à voir des solutions. Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics l’attribut à « Paul Biya siffle la fin ». Le journal pense que Des orientations fermes du président de la République à l’endroit des protagonistes du conflit ouvert qui secoue le football camerounais depuis quelques semaines, ont permis d’aboutir à un dénouement hier. Samuel Eto’o, le président de la fédération a annoncé le début de la collaboration avec le sélectionneur, Marc Brys. Et la préparation des rencontres contre le CapVert et l’Angola peut reprendre plus de sereinement.

Le journal L’Indépendant, paraissant à Yaoundé la capitale parle de « La paix des braves ». Alors que le bras de fer continue entre l'instance faîtière du football camerounais et le ministre des Sports et de l’Education Physique bat son plein au sujet de la désignation du staff des Lions Indomptables, Narcisse Mouelle Kombi a procédé, ce 29 mai, à des affectations de certains membres du staff technique de l'équipe nationale nommés par Samuel Eto'o. Malgré le désistement des membres de son staff, l’ancien capitaine des Lions indomptables refuse de céder le poste de coordonnateur de l’équipe nationale, attribué à son ex Sg Benjamin Banlog. Le ministre Philippe Mbarga Mboa et le Premier ministre sont obligés de jouer les médiateurs pour faire revenir Samuel Eto’o à de meilleurs sentiments.

Le Drapeau, un autre journal de Yaoundé voient une action conjuguée de l’entraineur sélectionneur des lions indomptables et le Président de la Fédération et titre « Eto’o et Brys, réconciliation ». Après des jours de tension, le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, a finalement fait amende honorable. Lors d’une conférence de presse organisée dans l’après-midi du jeudi 30 mai 2024, il a présenté ses excuses au sélectionneur belge Marc Brys, tout en lui réaffirmant son soutien. Le ministère des Sports, représenté par Mbarga Dissake, a également appelé à tourner définitivement la page de cette brouille...

Pour le quotidien Le Messager « Samuel Eto’o-Marc Brys : les bons Kombi ». Sur la sellette, le président de la Fédération camerounaise de football a présenté hier jeudi 30 mai, ses excuses à l'entraîneur de la sélection nationale fanion qu'il avait violemment invectivé et remplacé il y a deux jours.