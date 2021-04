CAMEROUN :: Obsèques : Le dernier voyage de Pascal Monkam :: CAMEROON

La dépouille du défunt milliardaire a été réceptionnée à l'aéroport international de Douala hier, point de départ d'un programme qui culminera par son inhumation samedi.

Des pleurs d'une femme tout de noir vêtue perturbent le silence de recueillement qu'observent des gens. Les uns sont assis sous deux tentes dressées à l'esplanade de la base aérienne de l'aéroport international de Douala, d’autres massés debout derrière la grille qui matérialise la zone interdite d’accès. Installée aux premières loges et entourée de ses filles et fils désormais orphelins, la voix éplorée de la veuve se mêle au ronflement des réacteurs d'un avion immatriculé ZS-GAR Lift. L'aéronef appartenant à une compagnie aérienne sud-africaine a atterri à l'aéroport international de Douala ce jeudi 08 avril 2021, peu avant 12 heures en provenance du pays de Nelson Mandela, où Pascal Monkam a rendu l'âme il y a quelques semaines à l'âge de 92 ans. La dépouille est accueillie par le gouverneur de la région du Littoral, représentant du chef de l'Etat à cette étape des obsèques officielles décrétées par le président Paul Biya, eu égard à la dimension du défunt, et à ses multiples investissements au profit de l'économie camerounaise.

Un membre du protocole déroule aussitôt le programme de cette première journée des obsèques. Le cortège funèbre fera de brèves escales, successivement aux hôtels La Falaise de Bonapriso, de Bonanjo et d'Akwa, puis il y aura une messe de requiem à la cathédrale Saints Pierre et Paul de Bonadibong. Le corps du défunt a passé son ultime nuit à sa résidence sise au quartier Bonapriso à Douala. Elle est en route depuis les premières heures de ce vendredi 09 avril, à destination du village Bakassa, à une quinzaine de kilomètres de Bafang, dans le département du Haut-Nkam, où le patriarche avait vu le jour vers 1929. Après une autre nuit de veillée en prière dans sa résidence de Bakassa, « n'za'a Menkam Niâssi Monkam Pascal » (son titre de notabilité) sera porté dans la terre de ses ancêtres demain samedi 10 avril 2021, au cours d'une cérémonie que présidera le représentant officiel du chef de l'Etat. Pascal Monkam a marqué le siècle dernier et présent, en jouant un rôle de premier plan dans l'édification de l'économie camerounaise, embryonnaire au début de la fondation de l'Etat-nation en 1960.

Après avoir migré à Douala, dans la capitale économique du pays, il se lance dans les affaires en créant un hôtel modeste et en distribuant des boissons et autres produits brassicoles. Des années plus tard, il s'illustrera comme l'un des plus grands distributeurs dans sa région natale de l'Ouest Cameroun, et dans l'ensemble du territoire en général. Une démarcation qui lui a valu des hommages de la Société anonyme des Brasseries du Cameroun, peu après l'annonce de son décès survenu le 27 février dernier, après plusieurs Fake news le donnant pour mort, diffusés à travers les réseaux sociaux.

Un bâtisseur

Devenu multimilliardaire, Pascal Monkam a fondé les chaînes hôtelières La Falaise et a étendu son empire jusqu'en Afrique du Sud, sa « seconde patrie », où il était propriétaire de tours jumelles et d’autres extensions de la chaîne La Falaise. Selon le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le patriarche Monkam avait un attachement particulier pour le Cameroun et ses institutions. « J’ai personnellement eu à le côtoyer parce que j’ai été préfet dans le Haut- Nkam, où je l’ai vu à l’oeuvre avant de venir le retrouver à Douala comme gouverneur de la région du Littoral. C’est véritablement un bâtisseur qui s’en va et je tiens à dire que je l’ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale et véritablement quelqu’un qui avait de l’amour pour ce pays. Donc c’est un vide qu’il laisse ainsi. »

Le gouverneur a fait ces témoignages hier, au départ du cortège pour la dernière escale de l’illustre disparu devant ses établissements hôteliers, qu’il ne verra plus jamais.