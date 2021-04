CAMEROUN :: Muriel Blanche désormais ambassadrice de Global Trip Consulting :: CAMEROON

La jeune productrice de cinéma mais aussi influenceuse va aider la jeune entreprise à accroître son portefeuille clients.

Ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes Camerounais qui souhaitent s'expatrier pour diverses raisons: études, affaires et bien d'autres. Ces mêmes jeunes s'identifient de plus en plus à certaines figures devenues incontournables de la scène publique.

Parmi celles-ci figure en bonne place, l'influenceuse Muriel Blanche.qui cumule plusieurs casquettes faisant d'elle l'une des camerounaises les plus médiatiquement exposées. Ces seuls faits sont assez évocateurs pour justifier le choix de cette dernière par Martial Feudjo le PDG de Global Trip Consulting pour rehausser l'image de son entreprise et ainsi se placer en bonne place dans le marché des tours opérateurs.

Il faut noter que bien que jeune , Global Trip Consulting a pour objectif la satisfaction générale des citoyens en offrant des services de qualité en matière d' Assistance de visa; ventes et les réservations de billets d’avion;cours de langues étrangères; commerce général et inscription aux bourses d’études à l’étranger.

Un tout en un qui se démarque par prestations améliorées . Il faut dire que l'agence Global Trip Consulting offre des cours de langues différentes,veille et assiste sa clientèle dans l’obtention des visas leur permettant d’aller étudier à l’étranger. Tout comme leur hébergement. Aussi, l’entreprise permet d’avoir des formations rémunérées en Allemagne dont l’attestation de fin de formation donne accès aux emplois immédiatement. C’est dans cette même lancé qu’elle aide à obtenir des contrats de travail dans plusieurs pays comme : la Pologne, le Canada, la Finlande et bien d'autres.

Le choix de Muriel Blanche

En faisant d'elle l'ambassadrice de son entreprise, Global Trip Consulting souhaite surfer sur son influence bénéficier d'un meilleur positionnement sur le marché. Elle aura pour tâche de rehausser et mettre l’entreprise Global Trip Consulting au toit du monde car celle-ci veut atteindre un niveau encore plus haut. Précédemment égérie d’une grosse entreprise de télécommunication au Cameroun, elle a vraiment du potentiel, de quoi attirer et de quoi vendre aux entreprises. Sa côte de popularité a grimpé depuis, même après la fin de l’aventure du projet « Pakgne ». Ses derniers projets qui ne sont autre que son long métrage « Aline » et son single « Barre colle » démontre à suffisance quel professionnalisme l’anime et dont Global Trip Consulting sera l’un des bénéficiaires.

Contact Global Trip Consulting

Pour tout besoin des services et renseignements sur Global Trip Consulting, contactez les numéros suivants : 00 237 678 72 35 01 / 693 27 60 76.

Par Whatsapp au : +49 176 34644887

Email : language.center@globaltripconsulting.com / visa.info@globaltripconsulting.com

A défaut d’utiliser les différentes méthodes recommandées ci-dessus, vous pouvez directement vous rendre dans leurs locaux situés à la rue DROUOT à près de la direction générale MTN Cameroun