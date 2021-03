CAMEROUN :: LE MRC EN DEUIL : l'honorable SOUOP Lazare est mort :: CAMEROON

Après Me SOUOP Sylvain et autres, la mort vient d'emporter l'honorable SOUOP Lazare, le tout Premier député du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de 2013-2018 après le lancement du MRC en 2012.

Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

« Lazare Souop était et demeurera mon mentor politique, l'homme qui a guidé mes premiers pas au MRC. Honorable comme j'aimais bien t'appeler, ton humilité, ta sagesse, ton expérience du terrain et ta loyauté en politique t'ont permis d'être élu tour à tour Maire du SDF et ensuite Député du MRC.

Tu laisses un grand vide dans nos cœurs, pour tout ce que tu nous as transmis de ton immense carrière politique de plus de 40 ans de lutte. Que la nation camerounaise toute entière pour qui tu as été un fidèle serviteur se joigne au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, afin de te rendre un hommage digne de ton sacerdoce. Seigneur JÉSUS accorde le repos à l'âme de ton serviteur. », écrit Binyam Emmanuel, son camarade de parti, en guise d'hommage.

QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX