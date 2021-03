CAMEROUN :: Hommage à Vincent Eyebe, décédé le 25 mars 2021, père de Monsieur l’abbé Donald Eyebe :: CAMEROON

Les vents s'en vont et s'en viennent, Vincent...Reste avec nous!

Branle-bas en noir et blanc. La vie et demie...Traité du désespoir et de la béatitude...La vie continue!

Anges et démons. Miraculé de Saint Pierre. C'est arrivé la nuit. Plonger, intérieur de la nuit. Voici venir les rêveurs...Sanglots perdus. Parfum divin des impatientes.

Ah nti. Ndzug, ndzug...Retour au pays natal ? Requiem. Exilés de Douma? Loin... Au plaisir de Dieu!

Eyeb's…

C'est, désormais, en ton absence devenue hyper-présence que nous avons appris à apprivoiser ce qu'est réellement aimer. Oui, nous retenons qu’aimer c'est surfer sur le fleuve du bonheur. C’est danser au rythme des joies et des peines du monde. C'est vivre et partir, sans folklore, comme toi. C’est accepter d’être mouillé quelquefois par la pluie de la peur et de l’hésitation. De savoir qu'on partira un jour qu'on ne maîtrise pas. Mais, continuer tout de même à vivre. Sans rien lâcher. À la Sisyphe !

Eyeb's…

Nous savons, aujourd'hui, que aimer, c’est aussi donner ce qu’on a, puisqu’on ne reçoit que ce qu’on donne. Que aimer, suivant ta belle âme surfer, ça et là, toujours au plaisir de Dieu, et méga-extase de tout, c’est aussi savoir lâcher prise, partir. Apprendre à dompter l’inconnu s’il le faut pour être heureux et laisser les autres sans souffrance !

Vincent !

De profundis! ... La vie est donc un roman, du coté de chez Swann comme chez tout-monde ? Vincent, expert du back-office, taciturne, tu as vécu sous une belle lumière, Respire! Le plan est toujours parfait. Sur la Terre comme au Ciel, ta mission n'est pas terminée. Merci pour tout "jeune homme"!...à bientôt!