En huit ans, les accidents de la route ont fait plus de 9000 morts au Cameroun :: CAMEROON

C'est ce que rapporte le quotidien Le jour dans sa parution de ce vendredi 26 mars 2021 à la suite de la communication du ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe mardi dernier lors de la session plénière à l’Assemblée nationale.

Le journal de Haman Mana, revient en guise de mémoire "le drame du mardi 26 janvier 2021 à la Falaise de Dschang. Le bilan était effroyable : 55 morts calcinés et 27 blessés graves.Ces statistiques exposaient à suffire la gravité du choc. Le 09 août 2020, l’accident sur l’axe Bafoussam-Foumbot avait fait 12 morts et 60 blessés graves. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre 2020 sur l’axe Yaoundé-Bafia au lieudit « Pont de Namale », on a enregistré 35 morts et 18 blessés".

Selon le quotidien le Jour, Ce bilan effrayant a été présenté mardi dernier devant les députés camerounais par le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle

Les causes humaines telles que l'incivisme, la fatigue et les voyages de nuit sont souvent mises en avant pour expliquer ces drames.

Mais les causes matérielles, comme le mauvais état des routes et des véhicules, sont aussi une explication et celles-ci sont souvent liées à la corruption.

Il faudra souligner que l’an dernier, le ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe faisait toutefois constater qu’il y a une nette régression de la mortalité routière, en glissement annuel.

« L’année 2019 est une année particulière en ce sens qu’elle marque la fin de la décennie d’action des Nations unies pour la sécurisation routière. Le nombre de morts sur nos routes est en baisse. Il est passé de 1 588 en 2011, à 1 091 en 2015 et 937 en 2019. La marge atteinte est de 31% pour un objectif fixé à 50% », expliquait-il, en rappelant que cette diminution des accidents est à mettre à l’actif du renforcement des procédures de visites techniques, de l’intensification de la prévention routière et de la mise en conformité de la signalisation routière.

Pour le quotidien le Jour, "les accidents de la circulation routière représentent la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans au Cameroun. Et si rien n’est fait d’ici 10 ans, les accidents de la circulation routière seront la première cause de mortalité chez les hommes de moins 35ans" Une manière pour ce quotien de tirer la sonnette d'alarme aux utilisateurs de la route